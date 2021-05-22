Сколько заработали руководители Липецка и области в 2020 году

Губернатор Липецкой области и мэр города отчитались о доходах за 2020 год Фото: Юлия КЛЮЕВА

На сайтах администрации Липецка и области опубликовали декларации о доходах руководителей за 2020 год. Губернатор региона Игорь Артамонов в прошлом году заработал 69 230 732 рублей. Причем 2 730 996 из них он получил по месту работы в администрации. Остальная сумма - доходы от вкладов в банках и ценных бумаг.

У Артамонова в собственности земельный участок площадью 2 500 кв.м., жилой дом 346,2 кв.м, квартира 150 кв.м, машиноместо 16,9 кв.м. Ездит губернатор на "Порше Панамера". Также у руководителя области в пользовании находится земельный участок 1 000 кв.м. и жилой дом 305 кв.м.

Супруга Игоря Артамонова в 2020 году заработала 7 654 023 рублей. У нее в собственности квартира в Германии 146,2 кв.м, там же машиноместо 17,5 кв.м. и подсобное помещение площадью 19,5 кв.м. Владеет автомобилем "Мерседес бенц". В пользовании у жены губернатора квартира 150 кв.м. в России.

Напомним, что в 2019 году Игорь Артамонов получил доход в 44 991 921 рублей. Супруга - 22 407 646 рублей.

Мэр Липецка Евгения Уваркина также отчиталась о доходах. В минувшем году она заработала 128 627 215 рублей, в том числе 1 756 343 рублей в администрации. градоначальница владеет квартирой в 81 кв.м. В пользовании у нее земельный участок площадью 851 кв.м. и жилой дом 678,2 кв.м. Машины нет.

Супруг Уваркиной задекларировал доход в 138 568 092 рублей. У него в собственности земельный участок 5 000 кв.м, жилой дом 232,5 кв.м, 1/3 доля в квартире площадью 49 кв.м. В пользовании у мужчины жилой дом 678,2 кв.м и земельный участок 851 кв.м. Транспорта нет.

В 2019 году доход Евгении Уваркиной составил 53 800 000 рублей. Супруг - 29 900 000 рублей.