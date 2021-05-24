Банк «Открытие»: 50% россиян не планируют смотреть матчи чемпионата Европы

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Накануне стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу Банк «Открытие» провел опрос, результаты которого оказались довольно интересными. Больше половины россиян надеются, что наша команда выйдет из группы в плей-офф, а 7% верят в то, что наша сборная выиграет чемпионат Европы.

Россия по-прежнему оправдывает статус не слишком футбольной страны. 50% опрошенных не планируют смотреть матчи чемпионата Европы. Весь турнир собираются посмотреть 36% россиян. 9% намерены смотреть лишь те матчи, которые состоятся в Санкт-Петербурге. 4% постараются попасть на стадион.

Для сравнения, трансляции проходившего в России в 2018 году чемпионата мира по футболу смотрели 45% россиян (и 55% жителей Московского региона), а 6% удалось тогда попасть на стадионы и посмотреть матчи «живьем».

Россияне в целом довольно оптимистично смотрят на турнирные перспективы нашей сборной. Возможно, сказалось неожиданно успешное выступление команды под руководством Станислава Черчесова на домашнем чемпионате мира-2018, где сборная России дошла до четвертьфинала, уступив там будущему финалисту - сборной Хорватии. На сей раз, по мнению четверти опрошенных, наша команда выйдет из группы с Бельгией (сильнейшей сборной мира по текущему рейтингу ФИФА), Данией и Финляндией, но проиграет в 1/8 финала. 26% полагают, что сборной удастся повторить результат чемпионата мира-2018 и дойти до четвертьфинала. 12% видят сборную России в полуфинале, 10% - в финале. 7% россиян надеются, что наша сборная выиграет чемпионат Европы (сборной СССР это удалось однажды - 61 год назад).

Любимым футболистом всех времен россияне чаще всего называют легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина (16%). Второе место в этом рейтинге занял Криштиану Роналду (11%). Третье место с 9% голосов поделили две аргентинские легенды футбола разных лет - Лионель Месси и Диего Марадона. За ними расположились «король футбола» Пеле и другая бразильская суперзвезда - Роналдо (по 6%).

Из действующих российских футболистов самый популярный - капитан сборной России, нападающий Артем Дзюба (18%). За ним идут лучший российский вратарь последних двух десятилетий Игорь Акинфеев (15%, причем в Москве и Московской области он стал лидером с 21% голосов), а также полузащитник Александр Головин и защитник Юрий Жирков (по 4%). При этом 48% опрошенных сказали, что у них нет любимого российского футболиста из тех, кто играет сейчас.

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 12-19 мая по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.