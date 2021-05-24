В Липецкой области вдоль железной дороги запустили скоростной мобильный интернет

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В Липецком регионе завершился третий этап строительства инфраструктуры мобильной связи в результате которого скоростным мобильным интернетом покрыто 220 км железнодорожной трассы «Москва–Липецк–Сочи» и одновременно с этим связь появилась в небольших селах и деревнях. Об этом сообщил директор МТС в Липецкой области Александр Самуйлов.

Протяженность железнодорожных путей, вдоль которых идет строительство инфраструктуры связи, составляет около 250 км на всем протяжении следования поездов, в том числе и «курортных», вдоль территорий районов: Становлянский, Елецкий, Задонский, Липецкий, Грязинский, Усманский. Сегодня на территории Липецкой области 88% трассы «Москва–Липецк–Сочи» уже обеспечены скоростным доступом в интернет.

В рамках проекта МТС в два раза увеличила количество базовых станций вдоль железнодорожных трасс. При этом доступ в сеть и устойчивая голосовая связь впервые появились у жителей населенных пунктов Липовка, Георгиевское, Климентьево Становлянского района, поселка Лукошкинский Елецкого района, поселка Патриаршая Задонского района, деревни Александрово-Жуково Липецкого района, населенных пунктов Волгоэлектросетьстрой, Макрушина, Александровка Грязинского района, деревень Чернечки и Московка Усманского района.

Всего в рамках расширения инфраструктуры связи вдоль железных дорог 4G-интернет появился в 17 населенных пунктах.

МТС и РЖД в 2019 году на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о реализации проекта по развитию связи вдоль железной дороги общей протяженностью около 4500 километров. МТС инвестирует в строительство цифровой инфраструктуры около двух миллиардов рублей.

«Теперь пассажиры поездов на территории Липецкой области обеспечены бесперебойной мобильной связью и комфортным доступом в интернет. Ведь доступ к быстрому мобильному интернету в дороге – это вопрос не только развлечения, но и безопасности. Также важно, что при реализации проекта нам удалось обеспечить связью жителей близлежащих к железнодорожным путям липецких сел и деревень, где до сих пор не было надежной голосовой связи или доступа в сеть», – пояснил Александр Самуйлов.

Это не первый проект МТС по обеспечению федеральных транспортных направлений Липецкого региона скоростным мобильным интернетом. В 2020 году МТС запустила более 40 новых базовых станций стандарта 3G и 4G вдоль федеральной автомагистрали М4 «Дон». Проект был реализован в рамках соглашения о стратегическом партнерстве между администрацией Липецкой области и МТС.

В результате реализации двух проектов, которые имеют важное значение для развития внутреннего туризма, теперь путешественники, проезжающие по территории региона по трассе М4 «Дон» или по железнодорожной трассе «Москва–Липецк–Сочи», могут комфортно выходить в интернет со смартфона или планшета, использовать мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения.