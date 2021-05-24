На НЛМК внедрили первую беспроводную автоматизированную систему учета энергоресурсов

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В агломерационном цехе НЛМК заработала автоматизированная система учета энергоресурсов на основе технологии беспроводной передачи данных. 214 приборов каждые 30 минут передают информацию о расходе электроэнергии и воды в единую систему комбината. Анализ данных позволяет предупреждать аварийные ситуации и оптимизировать затраты на электроэнергию.

В основе примененной технологии беспроводная передача данных LoRaWAN (Long Range Wide Area Network), альтернатива классическому способу передачи информации по проводам, с меньшими затратами на реализацию и обслуживание системы. Решение позволяет охватить большой радиус промышленного предприятия (до 1,5 км), обеспечивает низкое энергопотребление (возможность работы до 10 лет без смены элемента питания) при высокой помехоустойчивости.

Проект реализован с совместно с ПАО «Ростелеком». Совместно с сотрудниками НЛМК-ИТ была обеспечена интеграция работающих на различных платформах систем компаний, создан интеграционный сервис для синхронного обмена показаниями приборов учета, проведена отладку и тестирование.

Потенциальный годовой эффект от реализации проекта превышает 40 млн. руб.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.