«Ростелеком» внедрил на Новолипецком металлургическом комбинате автоматизированную систему учета энергоресурсов

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Провайдер установил 202 счетчика электроэнергии и 12 приборов учета воды. Для организации работы автоматизированной системы на комбинате развернута беспроводная энергоэффективная сеть (LoRaWAN1), позволяющую передавать данные с конечного устройства сразу в существующую систему учета комбината. Специалисты компании установили три шлюза (базовые станции), настроили систему сбора данных и произвели ее интеграцию с системой учета энергоресурсов НЛМК. Решение «Ростелекома» поможет заказчику анализировать расход энергоресурсов и предупреждать выход из строя технологического оборудования.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Совместно со специалистами НЛМК были рассмотрены различные технологии передачи информации, приемлемые для промышленного предприятия.“Ростелеком» провел предпроектное обследование и радиопланирование сети для условий агломерационного цеха НЛМК. Технические специалисты смонтировали оборудование, которое собирает и передает данные каждые полчаса в автоматизированную систему учета расхода энергоресурсов. Внедрение системы помогает заказчику решать несколько задач: отслеживать работоспособность оборудования и своевременно выявлять аварийные ситуации, анализировать расходы энергоресурсов для поиска потенциала снижения затрат».

Александр Лучников, Директор Дирекции по энергоэффективности ПАО «НЛМК»:

«Ранее контроль показаний энергетических ресурсов осуществлялся устаревшими приборами учета в ручном режиме. Достоверный и автоматизированный учет расхода энергоресурсов –основа для анализа ситуации на производстве и поиска идей для оптимизации затрат. Совместно с коллегами из “Ростелекома” мы рассматривали различные технические решения и на базе сравнения экономических характеристик остановили свой выбор на технологии LoRaWAN. В настоящее время данная система учета расхода энергоресурсов агломерационного цеха является элементом общекомбинатовской системы автоматизированного учета».

Узнать подробнее обуслугах можно на сайте«Ростелекома»и по телефону горячей линии 8 800 200 3000.

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Фото предоставлено «Ростелеком»