Специалисты взяли пробы воды в районе пляжей Липецка

Специалисты проверили пляжи Липецка Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке специальная комиссия проверила готовность пляжей к началу сезона. Мест для купания три - в районах Сокол, ЛТЗ и НЛМК. В этот понедельник, 24 мая, специалисты оценили чистоту территорий, кабинки для переодевания, санузлы и малые архитектурные формы.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в Сокольском пляже установили 4 новых кабинки, 8 урн и столько же скамеек - 3 из них с навесом. Здесь появились мобильные туалеты и контейнеры для сбора мусора. Покрасили мафы и подвесной пешеходный мост.

На пляже НЛМК отремонтировали и покрасили скамейки, сигнальные мачты. А также привели в порядок спортивную площадку с тренажерами. На ЛТЗ отремонтировали урны, обновили покрытие теневых навесов, на сигнальной мачте заменили флаги и трос. Сюда же должны привезти новые песок.

Специалисты взяли пробы воды из реки Воронеж и питьевых фонтанчиков, почты. К концу недели придут результаты. Тогда точно назовут дату открытия купального сезона.