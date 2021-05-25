Группа НЛМК на конференции Startup Village-2021

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Президент Группы НЛМК Григорий Федоришин и другие руководители компании приняли участие в сессиях международной технологической конференции Startup Village-2021.

В дискуссии, посвященной влиянию цифровизации на устойчивость бизнеса в кризис, Григорий Федоришин отметил, что одни только цифровые решения не позволяют защитить бизнес от кризисных явлений, однако помогают обеспечивать необходимую скорость адаптации к изменениям.

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Григорий также рассказал, что цифровая трансформация бывает успешной, если является инструментом достижения стратегических целей, а не самоцелью. Изменения, связанные с цифровизацией, должны носить системный характер. Поэтому, концентрироваться нужно не на быстро доступных решениях или хайповых инструментах, а на изменении процессов компании на всех уровнях.

Об одном из цифровых решений в сессии «Экологический мониторинг и углеродный след компаний» рассказал директор по экологии и климату Группы НЛМК Никита Воробьев. Он привел в пример автоматизированные системы экологического мониторинга, которые позволяют контролировать качество воздуха в городах присутствия компании, в том числе с помощью машинного зрения.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.