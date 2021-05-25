Фонд «Милосердие» организовал краеведческую викторину

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Очередной уличный детский праздник прошел 21 мая в Липецке. Череду таких мероприятий для маленьких липчан фонд «Милосердие» начал 14 мая и приурочил к Дню защиты детей.

В этот раз аниматоры с познавательной программой и конкурсами пришли во дворы домов №№ 5 и 19а по проспекту Победы и улицы Неделина, 57. За участие в конкурсах и ответы на вопросы об истории Липецка и Липецкого края, дети получали сладкие подарки.

- Чего стоишь, пойдем с нами играть, - зазывали на игры аниматоров сами дети друг друга.

Еще на празднике работала площадка с аквагримом, желающие могли получить сладкую вату, за которой выстраивалась длинная очередь. Мелочь, а приятно.

- Давно таких праздников не было, почаще бы их проводили, - говорили родители, глядя на своих детей в хороводе.

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Глядя на детские улыбки взрослые невольно задавались вопросом, а как часто проводятся такие праздники. Оказалось, что фонд «Милосердие» запланировал 63 детских праздника в разных дворах Октябрьского и Левобережного округов, в районах «Елецкий», «Университетский» и «Звездный».

- Люди устали от ограничительных мер, с которыми все мы столкнулись во время пандемии коронавируса. Мы надеемся, что такие яркие праздники помогут поднять настроение и моральный дух наших земляков. К тому же, Дни двора – это не только развлечение, но и познавательное мероприятие, которое помогает лучше узнать о малоизвестных страницах истории родного края, - отметила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

В будние дни праздники начинаются в 18.30, чтобы родители успели вернуться с работы и выйти с детьми во двор, а в выходные — в 16.00. Узнать о том, будет ли праздник в вашем дворе, можно на сайте фонда или на досках объявлений у подъездов: организаторы обещают размещать информацию заранее.

Фонд проводит праздники двора в Липецке уже пятый год подряд. В этом году в них смогут принять участие и жители районов области.

Источник: https://gorod48.ru/news/1914338/