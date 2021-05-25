Партия «Новые люди» научит предпринимательству со школьной скамьи

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В рамках мероприятия была представлена уникальная образовательная программа партии «Новые люди», которая позволяет научить школьников предпринимательству и самостоятельному мышлению.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров представил результат исследования общественного мнения по вопросам предпринимательской деятельности, проведенного по заказу партии «Новые люди». И хотя сейчас доля предпринимателей в России невелика, всего 1,5-2%, но исследование показывает, что среди молодежи количество респондентов, которые хотели бы заняться предпринимательством, в целом составило 47%. При этом для своих детей судьбу предпринимателя пожелали 62% респондентов всех возрастов. Значит, запрос в стране есть. Но что мешает начать свой бизнес?

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Валерий Федоров отметил, что основные причины, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, – это независимость, высокий доход, самореализация. «Тормозят» желающих заняться предпринимательством три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса и административные барьеры. А еще – современная школа. 82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни. Существующая образовательная инфраструктура явно хромает на обе ноги, поэтому если мы хотим, чтобы желания наших молодых соотечественников реализовалось, нам нужно что-то делать с нашей системой образования.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей: «Если в стране становится больше предпринимателей, людей, у которых есть мечта и желание самореализоваться, то начинается рост экономики». Если в 20 веке, в эпоху индустриализации, хватало базовой грамотности – умения читать и считать, то в 21 веке, в постиндустриальную эпоху, важнейшей компетенцией становится предпринимательство. Но этой компетенции надо научить, а школа пока что продолжает использовать устаревшие методы, которые не учат самостоятельному мышлению. «Воспитание самостоятельных людей – это всеобуч 21 века», - согласился лидер Всесоюзного движения «Школа – наше дело» Артем Соловейчик.

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Партия «Новые люди» предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству «Школа дела». «Передавать бизнес-опыт должны практики, те, кто реально открыл свое дело. Но для совсем молодых людей, 15-16 лет, бывает сложно воспринимать, что рассказывают люди намного старше. И мы придумали каскадную модель: мы готовим студентов, а они передают эти знания школьникам», - объяснил Алексей Нечаев. Эту модель «Новые люди» готовы масштабировать на всю страну.

Руководитель липецкого отделения партии «Новые люди», будущий кандидат в депутаты Липецкого областного Совета Депутатов Юлия Соловьева сама участвовала в этой программе: «Я была наставником для старшеклассников в «Школе дела». Это был очень интересный опыт. Хочу подчеркнуть, что помимо бизнес-образования в программу заложены социальные ориентиры и ценности. Ребята учились взаимодействовать в команде. Лично для меня именно «Капитаны» стали толчком, который помог мне развиваться дальше, вдохновил на новые проекты».