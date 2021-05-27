Сотрудники НЛМК принимают экзамены у выпускников политехнического техникума и металлургического колледжа

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Это практические задания, которые максимально точно моделируют ситуации реального производства. Электромонтерам, например, предстоит собрать электрическую схему, а слесарям-ремонтникам провести ревизию редуктора.

Задания и критерии оценки разработаны с привлечением сотрудников производственных подразделений НЛМК. Оценивать качество работ будут не только педагоги, но и профильные эксперты – специалисты НЛМК.

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Студенты готовились к новому виду экзамена на производственной практике. Из-за пандемии провести её на комбинате не удалось, но НЛМК помог организовать в учебных мастерских рабочие места и укомплектовать их оборудованием. По каждой профильной профессии в колледж и техникум передали технические инструкции, уникальные учебные пособия НЛМК, тесты для сдачи профессионального экзамена и электронные тренажеры. На оборудование и расходные материалы комбинат направил более 2,5 миллионов рублей.

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Профессии, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, наиболее массовые и востребованные в Группе НЛМК. Комбинат продолжит поддерживать свои базовые учебные заведения, которые планируют расширить демонстрационно-квалификационные экзамены на большее число специальностей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.