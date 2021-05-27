В Липецке началась защита проектов "Стального дерева"

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В городском дворце молодежи «Октябрь» началась процедура отбора проектов жителей Липецкой области – соискателей грантов программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке социального партнера НЛМК - фонда «Милосердие».

С начала года в конкурсную комиссию поступило более 100 социальных инициатив. Первый этап обсуждения и отбора лучших проектов пройдет 27 и 28 мая. Каждый из соискателей гранта подробно расскажет о своей инициативе и ответит на вопросы членов жюри. В его состав вошли общественники, журналисты, представители мэрии Липецка, благотворительного фонда и комбината.

Лучшие проекты объявят до 1 июня. На их реализацию каждый из победителей получит грант до 300 тыс. рублей. Проект необходимо завершить в течение шести месяцев.

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В 2021 году приоритет в предоставлении грантов отдан таким направлениям, как экология и благоустройство, семейные ценности, наука и культура, спорт и здоровье, поддержка детей и молодежи, милосердие и забота, активное долголетие.

В этом году жители региона предлагают направить усилия для реализации мероприятий по социализации людей старшего поколения, на обустройство спортивных площадок, помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, поддержку малоимущих семей и маломобильных граждан, на подготовку волонтеров для работы туристско-краеведческих кружках.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В прошлом году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 23 таких проекта. На эти цели фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».