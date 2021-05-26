В Липецке преобразятся 3 бульвара

В Липецке взялись за преображение бульваров Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке благоустроят 3 бульвара. Речь идет о скверах на улицах Белана, 15 микрорайон и Неделина. На объекты уже зашли подрядчики.

По данным пресс-службы мэрии, между домами №9 и №13, а также между №15 и №16 на улице Белана подготавливают основания под велодорожки и тротуары. Они соединят территории сквера в единую пешеходную зону. Там уже установят бордюры и освещение. Фонари будут в едином стиле с существующими в районе домой №1-9. Также специалисты заменят поврежденную плитку. В бульваре появятся малые архитектурные формы. На участке высадят сирень, клены, липы, многолетние цветы.

В районе дома №25 по улице 15-й микрорайон обустроили основание тротуара и отсыпали его щебнем. Протяженность - около 250 метров. Покрытие уплотняют с помощью виброплиты. Сверху уложат асфальт.

Работы на улице Неделина начали с озеленения. В районе домов №15 и №31а сняли старый газон, чтобы постелить новый. Здесь высадят разнолистные липы, каштаны и остролистные клены. Появятся павильон для игр в шахматы, качели, амфитеатр, выставочные стенды, буккросинг. Около дома №31а обустроят первую в городе инклюзивную детскую площадку.