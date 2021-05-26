Глава региона провел внеочередное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба

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Внеочередное совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба состоялось в администрации Липецкой области. Его провёл глава региона Игорь Артамонов. В ходе работы были рассмотрены вопросы антитеррористической защищенности образовательных учреждений региона, а также организации исполнительными органами государственной власти деятельности, направленной на выявление факторов, способствующих вовлечению молодежи в террористическую и экстремистскую деятельность, формированию склонности молодых людей к насилию.

Совместное заседание прошло в расширенном составе. В нём приняли участие главный федеральный инспектор по Липецкой области, прокурор Липецкой области, заместители главы администрации Липецкой области, руководители исполнительных органов государственной власти области и в режиме видеоконференцсвязи главы муниципальных образований.

«Главная задача органов власти – обеспечить безопасность жителей региона», – подчеркнул глава области Игорь Артамонов. Соответствующие поручения даны руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления. Выработанные на заседании меры по указанным вопросам взяты на особый контроль.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.