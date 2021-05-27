Отчет мэра Липецка вызвал у депутатов вопросы по благоустройству

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Основными пунктами девятой сессии Липецкого горсовета стали отчет мэра города о проделанной за год работе и очередной пакет поправок в бюджет Липецка. В своем докладе Евгения Уваркина уделила много внимания благоустройству, строительству дорог и общественных пространств по федеральным и муниципальным программам. В частности по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 53 объектов на сумму 374 млн рублей. За счет национального проекта «Комфортная городская среда» – 35 объектов, 13 пространств привели в порядок за счет инвесторов. Также Уваркина упомянула средства, выделенные на наказы избирателей. Эта тема тут же вызвала обсуждения.

Спикер горсовета Александр Афанасьев напомнил про недавний объезд в рамках проекта «Наш округ». Проверка показала, что депутатского миллиона почти ни на что не хватает, максимум на 3-4 детские площадки и за теми нужно продолжать следить и ремонтировать. Председатель озвучил радикальные предложения некоторых депутатов – вовсе отказаться от миллиона. Поскольку при решении любых проблем мэрия ссылается на эти деньги, которые давно уже не охватывают и половину нужд округа.

Евгения Уваркина согласилась, что сумму надо увеличивать и мэрия уже этим занимается.

– Увеличивать суммы на дворовые территории нужно. Но необходимо привлекать и средства других программ – инициативное бюджетирование, комплексное обустройство дворовых территорий, – ответила мэр Липецка. – Нужно посмотреть, как дополнительно замотивировать управляющие компании. – Сейчас идет обсуждение по увеличению суммы на благоустройство дворовых территорий. Ежегодно добавить 50 миллионов рублей к 36 «депутатским миллионам».

– Предлагаю вернуться к этому вопросу при рассмотрении бюджета на следующий год. Либо вообще откажемся от «депутатского миллиона», либо будем просить серьезной индексации, – обозначил Александр Афанасьев. – Мы понимаем, что на 1 миллион рублей навести порядок в округе невозможно.

В продолжение темы благоустройства, депутаты напомнили про территорию в Студенческом городке. Земля находится в ведении колледжа и не используется. Ранее предлагалось передать ее мэрии. Евгения Уваркина пообещала снова поднять этот вопрос.

Также был вопрос про реконструкцию очистных сооружений. Мэр сообщила, что должны сделать проект, с которым войдут в федеральную программу «Чистый воздух» и к 2024 году реконструируют.

Также депутаты попросили прояснить ситуацию с улицей Зегеля.

– По движению по улице Зегеля звучат разные решения: три полосы, четыре, – заметил первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев. – На данный момент достигнуто ли полное понимание того, как там будет организовано движение?

Мэр ответила, что решение пока не приняли, но к концу месяца должны определиться. Не исключено, что там появятся платные парковки с бесплатным лимитом для посетителей торговых точек.

В отчете мэра было немало позитивных показателей, однако ситуация с коронавирусом повлияла на доходы казны, развитие малого и среднего бизнеса и рождаемость.

Касательно поправок в бюджет особых замечаний не было. Согласно отчету главного финансиста Татьяны Григоровой, в этом году доходы казны составят 13,2 млрд. рублей, расходы – 13,8, дефицит – 633 миллиона.

– Год был непростой и для граждан, и для бизнеса, – подвел итог сессии Александр Афанасьев. – Особенно пострадали среднее и малое предпринимательство. Тем не менее, сейчас мы видим тенденцию по развитию данных направлений, особое внимание сейчас им уделяется. В общем и целом, администрация справилась с тяжелым годом, цифры и тенденции положительные. Мы видим, что большая работа велась по ремонту дорог, благоустройству общественных пространств и дворовых территорий. В сложных условиях удалось сохранить социальную направленность бюджета.

Лия МУРАДЬЯН.