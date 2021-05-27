С начала 2021 года специалисты Липецкэнерго зафиксировали 400 фактов хищений электроэнергии

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В ходе регулярной рейдовой работы, проводимой работниками районов электрических сетей, управления учета электроэнергии и отдела безопасности Липецкэнерго с января по апрель текущего года зафиксировано 400 фактов хищений электрической энергии общим объемом 31,4 млн кВт*ч. Сумма материального ущерба, нанесенного филиалу, составила 113,2 млн рублей.

Одно из наиболее крупных хищений выявлено в Усманском районе Липецкой области. В рамках планового рейда сотрудниками Усманского района электрических сетей Липецкэнерго обнаружено отсутствие пломб госповерки счетчика у жителя города Усмани, что привело к искажению данных об объеме потребляемой электроэнергии. Объем безучетного потребления электроэнергии составил 11,8 млн кВт*ч, сумма материального ущерба, нанесенного Липецкэнерго, превысила 43,9 млн руб.

Аналогичный случай безучетного энергопотребления был зафиксирован работниками филиала в том же районе. Более 9,7 млн кВт*ч. незаконно «присвоено» недобросовестным потребителем с нанесением ущерба энергопредприятию в размере 36,4 млн руб.

В Липецком районе нарушитель осуществил самовольное подключение к воздушной линии 0,4 кВ без оформления договора энергоснабжения. Объем бездоговорного потребления при этом составил более 91 тыс кВт*ч., ущерб, нанесенный Липецкэнерго, - порядка 246 тыс руб.

По всем фактам энерговоровства сотрудниками липецкого филиала «Россети Центр» составлены акты неучтенного потребления электроэнергии, в правоохранительные органы направлены заявления о привлечении лиц к ответственности.

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Фото предоставлено Липецкэнерго