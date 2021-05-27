Какие улицы перекроют в Липецке и как объехать во время полумарафона

Несколько улиц перекроют в Липецке в воскресенье Фото: Лия МУРАДЬЯН

В воскресенье рано утром, 30 мая, в Липецке в связи с проведением полумарафона перекроют несколько улиц. Как сообщили в пресс-службе администрации, дороги будут закрыты с 5.30 утра и до окончания мероприятия – примерно до 12.30. Также в связи с перекрытием в Липецке в воскресенье изменятся маршруты автобусов. Кстати, по данным организаторов, в этом году из маршрута полумарафона исключили улицу Плеханова, что поможет упростить транспортный коллапс.

Какие улицы перекроют в Липецке 30 мая и как объехать

К перекрытой улице Индустриальная можно будет подъехать со стороны Петровского проезда, улиц Плеханова, Ленина, Желябова и Пролетарской. Улицу Гагарина от площади Авиаторов и до Шкатова тоже закроют. Объехать можно будет по Шкатова, Вавилова, Тельмана, Семашко, Угловой, Липовская и Верхней Логовой. Улицу Терешковой закроют от от Космонавтов до жд вокзала – объезд по Титова и Космонавтов. Улица Космонавтов будет перекрыта от площади Авиаторов до здания Липецкстата. Проехать к ней и к площади Авиаторов можно по Гагарина и Терешковой.

Прилегающие к перекрытым улицам второстепенные дороги закрывать не будут. Автомобилистов просят на бросать машины на перекрываемых улицах в ночь на воскресенье – все припаркованные в тех зонах автомобили эвакуируют.

Как изменятся маршруты движения автобусов в Липецке в день полумарафона

Схемы движения общественного транспорта изменятся 30 мая с 7 утра.

Автобусы №1 «Центральный рынок – Северный Рудник» поедут через ж/д вокзал и улицу Гагарина. Отправление от остановки «Ж/д вокзал». Автобусы №2 и 12 поедут по следующему маршруту: Центральный рынок – Советская – площадь Революции – Петровский проезд – улица Ленина – Студеновская. Отправление от остановки «Центральный рынок». № 11 и 311: Товарный проезд – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – Советская – площадь Революции – Петровский проезд – улица Ленина – Студеновская. № 24 и 324: улица Московская – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – Советская – площадь Революции – Петровский проезд – улица Ленина – Студеновская. № 24А и 346: Космонавтов – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – Советская – площадь Революции – Петровский проезд – улица Ленина – Студеновская. № 17 и 317: Московская – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – Неделина. № 306 и 322: Космонавтов – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – Советская – Фрунзе – Октябрьская; в обратном направлении: Карла Маркса – площадь Революции – Советская – Терешковой – Циолковского – Космонавтов.

№ 33: Петровский мост – Карла Маркса – Петровский проезд – улица Ленина – Студеновская. № 35, 36 и 37: «Центральный рынок – проспект Победы. № 40: «Центральный рынок – площадь Победы – Неделина. № 345: Меркулова – Водопьянова – Яна Берзина и до остановки «ул. Вермишева». № 323: Товарный проезд – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – проспект Победы. № 2Т: Космонавтов – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – проспект Победы. № 325: Космонавтов – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – Неделина – Петровский мост. № 378: «Ж/д вокзал – Гагарина – Циолковского – Космонавтов. № 9Т: «Магазин «Метро» – Набережная – Неделина – проспект Победы. № 300 и 347: проспект Победы – площадь Победы – Советская – площадь Революции – Петровский проезд – улица Ленина – Студеновская. № 302, 315 и 352: площадь Революции – Петровский проезд – улица Ленина – Студеновская. № 359: Космонавтов – Циолковского – Терешковой – площадь Победы – Неделина» и до остановки «ГИБДД».

Кроме этого автобуса № 39 и 44 будут доезжать только до остановки «Центральный рынок». Также во время забега не будут ездить дачные автобусы №23.

После все вернутся к прежним схемам. Более подробно об изменении маршрутов автобусов в Липецке, остановках и интервалах движения можно узнать по телефону центральной диспетчерской службы Липецка: 31-00-82.