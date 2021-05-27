В Липецке появится народный путеводитель

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Жителям Липецка предлагают принять участие в разработке маршрута по интересным местам города и стать соавторами бесплатного мобильного аудиогида. Об этом сообщил в своем аккаунте Александр Самуйлов, директор МТС в Липецке.

От липчан ждут городские байки, легенды, рассказы о любимых местах. Это могут быть неизвестные истории об известных достопримечательностях, секретные тропы и необычные арт-объекты.

Самые интересные факты и легенды о Липецке выберут открытым голосованием. На их основе и при участии экспертов-краеведов в рамках проекта МТС «Городские легенды» будет разработана экскурсия. Бесплатный народный путеводитель продолжительностью 2 часа уже этим летом появится на гид-платформах izi.TRAVEL и Surprise Me.

«Уверен, что жителям и гостям Липецка будет интересно узнать секреты нашего города. Общероссийский проект МТС «Городские легенды» уже реализован в 30 российских городах, например, в Воронеже, Екатеринбурге и Уфе. В этом году народный аудиогид сделают сами липчане, которые любят свой город, знают его историю и чувствуют его изнутри. Мы хотим, чтобы в гиде была не только официальная информация, но и эмоциональные воспоминания жителей, малоизвестные факты и даже байки. И поэтому нам очень нужна помощь липчан», – пояснил директор МТС в Липецкой области Александр Самуйлов.

Поделиться своими оригинальными историями смогут все желающие в соцсетях на страницах партнеров проекта: культурного пространства «Библиотека», блогера Олега Родивилова и в аккаунте Александра Самуйлова. Также до 10 июня можно предложить идеи для маршрута на своих личных страничках в соцсетях, обязательно сопроводив запись хештегом #ГородскиеЛегендыЛипецка.

Социальный проект МТС «Городские легенды» направлен на поддержку и развитие внутреннего туризма. С участием широкой аудитории, в том числе городских активистов, краеведов, историков, журналистов, в рамках проекта создаются мобильные аудиогиды с фокусом на достопримечательностях, лучше всего раскрывающих колорит и особенности каждого города, — тех местах и событиях, которые знают и ценят местные жители.