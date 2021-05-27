Купальный сезон в Липецке в 2021 году: какие пляжи откроются 1 июня

Купальный сезон в Липецке откроется 1 июня Фото: Лия МУРАДЬЯН

Купальный сезон в Липецке в 2021 году откроется. В прошлом году его отменили, закрыв пространства у воды из-за ограничений по коронавирусу. В этом году почти все городские пляжи официально откроются 1 июня – до старта купального осталось меньше недели.

Не откроется только Центральный пляж, где сейчас идет реконструкция. Но это не надолго. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, Центральный пляж должны открыть в середине июня.

Администрация уже заключила контракт с УГПСС на летний период – с 1 июля по 31 августа на официальных пляжах будут работать спасательные и медицинские посты. Они будут стоят на четырех пляжах реки Воронеж. Кроме этого впервые спасательный пост откроют в районе Силикатных озер.

Спасатели пояснили, что Силикатные пляжи официально не являются зоной для купания – там опасный рельеф дна с резкими обрывами. Несмотря на это, туда едут сотни отдыхающих и лезут в воду, игнорируя таблички с предупреждениями. Кстати, несчастные случаи на Силикатных озерах происходят почти каждый сезон. Не обходится и без гибели людей. Выгонять отдыхающих власти не могут, поэтому решили разместить спасателей. Мэр города заключила договор о дежурстве поисково-спасательного отряда.

По данным спасателей, всего за прошлый год на воде в Липецке погибли 11 человек, двое из них – несовершеннолетние. Все трагические случаи произошли в не оборудованных для купания местах. Вместе с тем на официальных пляжах спасатели вытащили из воды 45 утопающих, включая 11 детей. На оборудованной территории никто не погиб.

Есть официальный перечень мест, где запрещено купаться, всего таких стихийных пляжей 47, есть таблички «Купание запрещено». Помимо письменных предупреждений, по диким пляжам будут ходить спасатели и просить людей не лезть в воду, нарушителей – штрафовать.