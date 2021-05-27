И в легких гадость, и весь отравлен организм…

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Про то, что «курить - здоровью вредить» - общеизвестно. И смещение общего внимания на нового врага - COVID-19 - не повод расслабляться в отношении «старой» пагубной привычки.

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- Никотин – это страшный сосудистый яд. Столкнувшись с коронавирусной инфекцией, научное сообщество пришло к выводу, что, как и никотин, так и коронавирус вызывают спазм, нарушение проходимости, хрупкость сосудов. И для курильщика с его пораженными легкими, ковид куда более опасен, - пояснят главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин.

Сейчас все акцентировались на «летальные цифры» по коронавирусу, но печальная статистика по табакозависимым никуда не делась.

- Ежегодно в стране от никотин-ассоциированных заболеваний умирает (вдумайтесь!) от 340 до 500 тысяч человек. Это сравнимо с населением Тамбова или Липецка. Если от ковида в сутки гибнет 300-400 человек, то от потребления табака 1000 человек. Курильщики умирают от рака полости рта, легких, желудка, эмфиземы легких, астмы, плюс инфаркты, инсульты, другие болезни. Фактически у курильщиков отравлен весь организм, практически все заболевания, связанные с дыхательной и сердечно-сосудистой системой провоцируются никотин-содержащими веществами.

Какова же общая ситуация по табакокурению в Липецком регионе? Как отметил главврач ЛОНД, если в 2008 г. курящих среди взрослого населения было 71%, то в 2019 г. уже 28%. Безусловно, хорошее достижение, но в последнее время цифра, к сожалению, поползла вверх.

- В 2020 г. рост потребления табака среди взрослого населения возрос у нас на 5%, а среди молодых – с 13 до 15%. Такая тенденция просматривается и по стране, - замечает Коростин. - Связано это и со снижением интенсивных мер профилактики, и пропаганды в СМИ, сказалось эмоциональное напряжение, связанное с пандемией.

Но государство предпринимает активные меры по улучшению ситуации. Принятая новая концепция до 2035 г. по противодействию потребления табака и иной никотинсодержащей продукции предусматривает ужесточение ранее принимаемых мер - по акцизам, штрафам, также усиление и профилактической работы. Будет применен и дифференцированный подход по страховым отчислениям работодателей в Фонд обязательного медстрахования. Если работник курит (легко определяется тестированием), то работодатель будет отчислять с его зарплаты в ФОМС больший процент. Это общемировая практика, стимулирующая людей вести здоровый образ жизни.

Вызывает беспокойство, как отметил главврач ЛОНД, и распространенность электронных сигарет, миф об их «безвредности». Многочисленные исследования доказывают такую же их опасность, как и от обычных сигарет. И те и другие провоцируют сосудистые заболевания, в том числе, расстройство сексуальной функции. Кстати, по общемировой практике (к сожалению, у нас такого нет), сексопатолог не возьмет на прием пациента, пока тот не бросит курить.

- Обнадеживает, что значительная часть табакозависимых желают бросить курить. По нашим исследованиям 30% курящих людей готовы расстаться с пагубной привычкой, - сообщил Михаил Иванович. – Для тех, кто не может это сделать самостоятельно, предлагаем обратиться в Центры здоровья в Липецке (в городских поликлиниках №2 и №7), Ельце, Данковском районе. Мы обучили врачей- терапевтов всех наших поликлиник умению консультировать, давать рекомендации и назначать лечение по отказу от курения.

Есть и телефоны горячей линии в помощь желающим бросить курить: 43-00-98 (реабилитационный центр на ул. Крупской, 2 в Липецке) и Минздрава – 8 800 200 02 200.

А для тех, кто еще не начал курить, настоятельно рекомендую ни в коем случае не начинать. Налицо прямая угроза организму, к тому же это и «не модно». Успешного и здравомыслящего человека определяет его бережное отношение к своему здоровью.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.