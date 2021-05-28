Накануне летних каникул энергетики Липецкэнерго напоминают детям о правилах электробезопасности

Фото предоставлено Липецкэнерго

Школьники узнали о том, что такое электричество и как с ним обращаться дома и на улице.

Энергетики подробно разъяснили ребятам правила электробезопасности, продемонстрировали знаки, размещаемые на энергообъектах и предупреждающие об опасности и напомнили о недопустимости рыбной ловли, запуске воздушного змея, разжигании костров, съемки селфи вблизи электроустановок и в охранных зонах линий электропередачи.

Уроки по электробезопасности в школах проводятся энергетиками Липецкэнерго в рамках информационно-просветительской программы по профилактике стороннего электротравматизма. В ходе встреч специалисты филиала рассказывают детям об опасности электричества, демонстрируют наглядные материалы и тематические мультфильмы, разработанные в «Россети Центр».

Информация по электробезопасности также доступна на сайте «Россети Центр» в разделе «Электробезопасность» и может использоваться для самостоятельного проведения уроков и бесед с детьми, что актуально в период эпидемиологических ограничений. Здесь же во вкладке «Профилактика детского электротравматизма» можно оставить заявку на проведение урока электробезопасности.

Липецкэнерго напоминает: запрещено подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе, чем на восемь метров, даже если он висит на дереве, а не лежит (от оборванного провода расходятся невидимые концентрические круги смертельно опасного напряжения); использовать энергообъекты для селфи; бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки; залезать на опоры линий электропередачи; открывать двери трансформаторных будок; пользоваться неисправными электроприборами и ремонтировать электроприборы, включенные в сеть.

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