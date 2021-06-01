Игорь Артамонов познакомился с новыми резидентами «Технопарк-Липецк»

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Своё производство в липецком технопарке запустят три компании – ООО «Астекс Индастри», «Летс Трейд» и ООО НТЦ «Быстрая керамика». Общее число резидентов площадки возрастёт до 30.

«Компании разные, проекты интересные. Их отличительная черта – экологичность производства и высокая социальная ответственность. Безусловно, это тот бизнес, который нам нужен в регионе», – прокомментировал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

Компания «Астекс Индастри» организует в технопарке производство комплектующих для светопрозрачных конструкций. В течение пяти лет планируют создать сначала сборочное производство комплектующих, а затем заместить часть импортных материалов на детали собственного производства. Стоимость реализации проекта – 89 млн рублей. Будет создано 100 рабочих мест. Проект, интересен своей экспорто-ориентированностью, повышением степени локализации производства на территории РФ, созданием большого количества рабочих мест, инвестированием в экономику иностранного капитала

«Летс Трейд» вложит 124 млн рублей в производство пищевых трубочек из бумажного сырья. Компания разработала собственную технологию, позволяющую выпускать трубочки из бумаги со сгибом, которые используют производители соков и напитков. Преимущества бумажной продукции: компостируемые и разлагаемые материалы – решение, для разумного использования возобновляемых природных ресурсов, сокращения использования пластика в пользу экологически чистых материалов. Стоимость реализации проекта – 124 млн рублей. Будет создано 99 рабочих мест.

Ещё один новый резидент – «Быстрая керамика» – запустит эталонный минизавод по выпуску керамических изделий различного назначения на основе диопсидовой керамики. Компания планирует технологическую перезагрузку отрасли производства массовой керамики в России и создание возможностей для экспорта. Стоимость реализации проекта – 20 млн рублей. Будет создано 12 рабочих мест.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.