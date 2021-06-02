Энергетики Липецкэнерго приняли участие в III Липецком полумарафоне

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Энергетики стартовали одновременно с десятками тысяч любителей бега в 61 городе по всей стране и в 23 городах в режиме онлайн.

Несмотря на холодную погоду и дождь, работники филиала пробежали все дистанции марафона. В забегах на 500 метров для малышей и 1 км для юниоров приняли участие 11 бегунов. Самой маленькой из них исполнилось 5 лет. Наиболее популярной у энергетиков оказалась дистанция на 5 км, которую организаторы рекомендовали для новичков - в ней соревновались 14 сотрудников филиала.

«Наша семья впервые участвовала в таком марафоне. Я пробежала дистанцию в 5 км, а сыновья – 10-летний Кирилл и 8-летний Миша участвовали в забеге на 1 км. К марафону мы готовились, но этого оказалось недостаточно. К следующему забегу начнем тренировки сразу после зимы. А участвовать решили обязательно – такой спортивный заряд получили, что обязательно хотим повторить. Мероприятие стало для нас настоящим праздником. Было очень классно! Обязательно присоединяйтесь!», - поделилась впечатлениями инженер службы электрических режимов Центра управления сетями Липецкэнерго Маргарита Гунькина.

Всего в Липецке на старт различных дистанций – от 500 метров до 21,1 километра – вышли 2,5 тысячи человек в возрасте от 2 до 73 лет из 94 городов России. Для липчан с особенностями здоровья был организован «Забег безграничных возможностей». Поддерживали спортсменов глава региона Игорь Артамонов, мэр Липецка Евгения Уваркина и известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Руководство Липецкэнерго активно поддерживает идею развития спорта и здорового образа жизни. В филиале регулярно организуются различные спортивные мероприятия. Работники энергопредприятия активно участвуют в корпоративных и региональных соревнованиях. На счету футбольной, волейбольной и хоккейной команд Липецкэнерго много значимых побед, которые составляют спортивную гордость филиала.

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Фото предоставлено Липецкэнерго