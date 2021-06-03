Банк «Открытие» и его партнеры финансируют амбициозный проект

Соответствующий комплект документации был подписан сторонами в ходе Петербургского международного экономического форума.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ВЭБ.РФ, ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО) и АО «Газпромбанк» предоставят «ЕвроХим Северо-Запад-2» около 100 миллиардов на строительство завода аммиака и карбамида идет в Кингисеппе. Мощность завода составит 1,1 миллиона тонн аммиака и 1,4 миллиона тонн карбамида в год. Его запуск намечен на 2024 год, а сотрудниками нового предприятия станут более 350 человек.

Как подчеркнул Виктор Николаев, заместитель президента-председателя правления банка «Открытие», банк уделяет особое внимание финансированию проектов с высоким экспортным потенциалом:

- Сотрудничество с «ЕвроХим» полностью соответствует нашей стратегии развития, и мы рады его дальнейшему укреплению. Хочу также отметить слаженную совместную работу коммерческих кредиторов и ВЭБ.РФ, благодаря которой удалось найти оптимальное решение по финансированию проекта с сочетанием нескольких мер государственной поддержки.

Владимир Рашевский, генеральный директор АО «МХК «ЕвроХим», в свою очередь, отмечает:

- Строительство второй очереди завода по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области является крупнейшим проектным финансированием в истории нашей компании. Необходимо подчеркнуть, что «ЕвроХим» впервые реализует подобный проект именно с российскими банками, также впервые достигнуто соотношение долга к капиталу 80 на 20.