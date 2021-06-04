«Открытие» и Mail.ru Group помогут бизнесу

Партнеры поддержат малый и средний бизнес.

Документ подписали заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Надия Черкасова и вице-президент Mail.ru Group по B2B коммерции и операционному управлению Элина Исагулова.

Команда интернет-холдинга будет помогать банку развивать IT-экспертизу и внедрять высокотехнологичные решения, чтобы создавать удобные онлайн-сервисы для предпринимателей и помогать им успешно развивать свое дело. Партнеры планируют тестировать новые технологии и проводить совместные мероприятия для обмена опытом с игроками рынка и представителями малого и среднего бизнеса.

- В группе «Открытие» обслуживаются более 530 тысяч предпринимателей, ориентированных на дистанционное обслуживание и использование цифровых каналов. Мы также помогаем компаниям МСП в цифровизации их бизнеса и считаем это одним из приоритетов своей деятельности. Уверена, что в партнерстве с Mail.ru Group мы сможем сделать еще больше, – прокомментировала Надия Черкасова.

- Понимая задачи и потребности малого бизнеса, совместно с партнерами мы создаем простые инструменты, которые помогают компаниям расти и развиваться даже в нестабильное время. Уверены, что вместе с профессиональной командой банка «Открытие» мы поможем бизнесу получить реальную поддержку и практически полезную помощь, с которой предприниматели смогут получить качественно новые для себя результаты, – отметила Элина Исагулова.