Липецкие абоненты МТС получили новую защиту от спамеров

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Об этом в своем аккаунте рассказал директор МТС в Липецкой области Александр Самуйлов. Новая разработка с помощью анализа big data автоматически перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик.

Основное отличие решения «Базовая защита от спам-звонков» от существующих антиспам-сервисов МТС заключается в том, что абонент может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке – абонент получает SMS-уведомление о поступившем вызове. Таким образом, пользователь не пропустит нужную ему информацию и сможет ознакомиться с ней независимо от модели телефона и наличия интернета.

В новой разработке использованы алгоритмы, которые на базе машинного обучения, анализа big data и обращений абонентов позволяют с высокой точностью выявлять сомнительные и спам-вызовы. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый «черный» список.

На большинстве тарифных планов новая функция «Базовая защита от спам-звонков» уже включена в первоначальный пакет услуг. Абоненты, у которых защита не активирована, могут подключить её самостоятельно с помощью команды *111*0867*1#. Подробнее о решении здесь.

Отметим, что на сети МТС действует автоматизированная система, которая в режиме онлайн выявляет и блокирует SMS с признаками мошенничества и спама, в том числе с использованием различных способов подмены номеров. Кроме аппаратно-программных и организационных решений компания предлагает ряд сервисов по противодействию спаму: услуги «Черный список», «Блокировка спам-звонков», «МТС Кто звонит», «Отписка от SMS-рассылок» по номеру 4424, Блокировка рекламы в интернет-браузерах.