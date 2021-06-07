В «РоссетиЦентр» и «Россети Центр и Приволжье» прошло награждение победителей масштабного конкурса рисунков «Работа энергетиков глазами детей»

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По поручению генерального директора энергокомпаний Игоря Маковского юных художников поздравили директора филиалов.

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В возрастной группе от 3 до 6 лет памятными грамотами и ценными подарками были отмечены:

за 1 место - Арсений Кузнецов из Нижегородской области;

за 2 место - Ксения Птушкина из Калужской области;

за 3 место - Кирилл Чужбинкин из Белгородской области.

В возрастной группе от 7 до 10 лет поздравили:

за 1 место - Даниила Карасева из Брянской области;

за 2 место - Ивана Кирилюка из Рязанской области;

за 3 место - Виталину Саркисян из Ярославской области.

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В возрастной группе от 11 до 14 лет отметили:

за 1 место - Татьяну Косинову из Курской области;

за 2 место - Надежду Ильину из Воронежской области;

за 3 место – Дарину Вязанкину из Ярославской области.

«Проведение конкурса имеет очень большое образовательное значение. За время подготовки рисунков юные художники много узнали о профессии своих родителей, изучили подробности рабочих будней, выяснили детали, которыми раньше не интересовались. Такой живой интерес перерастет в желание пойти по стопам своих отцов и продолжить трудовую династию энергетиков», - прокомментировал Игорь Маковский.

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Фото предоставлено Липецкэнерго