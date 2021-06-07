Волейбольная команда Липецкэнерго заняла II место в Спартакиаде трудящихся

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В рамках XXI регионального финала Спартакиады трудящихся они заняли второе место в соревнованиях по волейболу.

Всего в состязаниях приняли участие порядка 500 человек в возрасте от 25 до 60 лет из городских округов и муниципальных образований Липецкой области. Спартакиада состоялась в рамках нацпроекта «Демография» на базе отдыха «Бригантина» на берегу Матырского водохранилища.

Развитие и поддержка спорта – одна из главных составляющих социальной работы Липецкэнерго. Число участников корпоративных соревнований, спартакиад ежегодно растет, а спортсмены-электросетевики показывают все более высокие результаты, в том числе, и на профессиональных турнирах.

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Фото предоставлено Липецкэнерго