Липецкие энергетики напомнили школьникам о правилах электробезопасности

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Каждый ребенок должен знать, что энергообъекты – это источник повышенной опасности. Вход на их территорию запрещен. Получить удар электрическим током можно, даже не дотрагиваясь до оборудования, – достаточно лишь приблизиться к токоведущим частям на недопустимо близкое расстояние. Именно поэтому селфи на фоне энергообъектов, а также запуск летательных аппаратов, пиротехники, воздушных змеев и рыбалка рядом с линиями электропередачи может закончиться трагедией.

Отдельно энергетики напомнили ребятам о правилах обращения с электроприборами в быту. Главное из них – не пользоваться неисправными электроприборами. Кроме того, не трогать электроприборы, включенные в сеть, мокрыми руками и протирать их влажными тряпками; не пытаться чинить электроприборы, включенные в сеть; не выключать электроприборы за шнур. Очень опасно пользоваться мобильным телефоном в ванной комнате, когда он подключен к зарядному устройству. Если аппарат упадет в воду, это может привести к остановке сердца, так как тело человека становится хорошим проводником тока. Надо помнить, что любые электроприборы, подключенные к сети, не терпят соседства с водой и представляют собой смертельную опасность. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия в корпусах, например, в микроволновых печах, как и допускать попадания жидкостей и металлических предметов внутрь.

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В конце урока школьники пообещали неукоснительно соблюдать правила электробезопасности и делиться своими знаниями со сверстниками.

Вопросы детской электробезопасности – всегда в приоритете Липецкэнерго. Разъяснительная работа среди детей и подростков проводится специалистами Липецкэнерго на постоянной основе в рамках действующей комплексной программы по снижению рисков травматизма на энергообъекты.

Энергетики напоминают, методические и познавательные материалы, видеоролики и мультфильмы по профилактике электротравматизма можно найти на сайте компании «Россети Центр» в разделе «Электробезопасность». Данная информация может использоваться родителями и педагогами в беседах по электробезопасности с детьми разных возрастных категорий. Кроме того, на сайте можно оставить заявку на проведение урока в образовательных учреждениях в регионах присутствия «Россети Центр».

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по круглосуточному телефону 8-800-220-0-220 или на единый номер 112

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Фото предоставлено Липецкэнерго