Энергетики Липецкэнерго за здоровый образ жизни

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В этом году велопробег собрал рекордное количество участников – около 3600 человек, причем не только из Липецка, но и из Воронежа, и даже Индии. Дистанция маршрута составляла почти девять километров.

На старт вышли велосипедисты разных возрастов. Самой маленькой участнице – всего полтора года, а самому взрослому – 76 лет.

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«Я с удовольствием присоединился к велопробегу – с детства люблю этот вид спорта. И сейчас использую любую возможность прокатиться по живописным местам нашей области, но теперь уже не один, а с семьей. На велодень также планировал выйти с двухлетней дочкой, но помешал неблагоприятный прогноз погоды. К финишу я приехал не первым, но и не в гордом одиночестве, а вместе с большой компанией таких же велолюбителей - единомышленников. Это и стало главной целью моего участия в этом мероприятии», - поделился впечатлениями начальник оперативно-ситуационного отдела Центра управления сетями Липецкэнерго Максим Чубов.

Участие энергетиков в параде экологического транспорта, стало очередным вкладом Липецкэнерго в популяризацию спорта и здорового образа жизни.

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Фото предоставлено Липецкэнерго