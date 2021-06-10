«Открытие»: больше половины россиян поддерживают продление льготной ипотеки

Свыше 60% россиян уверены в повышении ставок и лишь 1% наших соотечественников прогнозирует их снижение.

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Напомним, 1 июля истекает срок госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки рынка жилья во время пика коронакризиса. Ее решено продлить еще на год, до июля 2022 года. При этом ставка увеличится с 6,5% до 7%, а предельная сумма такого кредита уменьшится.

Большинство респондентов (53%) считают решение о продлении госпрограммы льготной ипотеки правильным, поскольку она снижает ставки по жилищным кредитам и делает жилье более доступным. Наибольший процент сторонников продления этой программы - в Петербурге и Ленинградской области, наименьший - на Дальнем Востоке, в Сибири и Московском регионе.

19% считают, что программу надо было сворачивать, поскольку из-за нее растут цены на жилье. 15% опрошенных считают, что в случае отмены госпрограммы цены на жилье начали бы снижаться, а 35% полагают, что все равно продолжали бы расти. По мнению 20% опрошенных, после отмены льготной ипотеки цены остались бы на текущем уровне. К слову, 28% россиян ничего не знают об этой программе.

Кстати, 55% процентов россиян считают справедливыми ставки по ипотечным кредитам в пределах 1-5%, то есть даже ниже, чем в госпрограмме льготной ипотеки. Еще 21% респондентов считают, что ставки по ипотеке не должны превышать 1%. По мнению 7%, справедливые ставки по ипотечным кредитам находятся в диапазоне 5-7%, лишь 2% согласны на ставки 7-9%.