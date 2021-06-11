"Милосердие" поддержит спортивный праздник в поддержку особенных детей

.

Фонд «Милосердие», социальный партнер НЛМК, выступит одним из организаторов благотворительного проекта по проведению в Липецке спортивного праздника «Футбол в сердце».

На семейном празднике звезды российского футбола Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Сенников и другие игроки сборной России сыграют товарищеский матч со сборной командой Липецкой области. В перерыве между таймами пройдет открытая тренировка для детей с ограниченными возможностями здоровья, на которой известные футболисты проведут индивидуальные мастер-классы.

«Спортивный праздник поможет обратить внимание на проблемы особенных детей и поддержать городской социальный проект «Инклюзивный футбол», который реализуется в Липецке для развития спортивных способностей у детей с аутизмом и синдромом Дауна», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.

Мероприятие пройдет 19 июня в 17.00 на стадионе «Металлург».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото из архива «КП».