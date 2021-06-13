Депутат Госдумы Алексей Журавлев узнал о проблемах жителей Липецкой области

Фото: пресс-служба партии "Родина"
Во всех этих городах политик встречался с местными жителями, интересовался их проблемами.
В Липецке горожане пожаловались Журавлеву на отсутствие информации о прививках от коронавируса. «Кто-то боится, кто-то не знает, как попасть на прием к врачам, поэтому и не прививаемся», – сетовали жители.
Депутат отметил важность проблемы и обещал разобраться, почему сложилась такая ситуация.
Фото: пресс-служба партии "Родина"
По словам липчан, вообще в здравоохранении области наблюдаются большие проблемы. Неслучайно здесь количество умерших почти в три раза превышает число родившихся.
По мнению Журавлева, это одно из следствий оптимизации здравоохранения.
«А все потому, что раньше во время реформы здравоохранения в больницах по всей стране закрыли инфекционные отделения. За ненадобностью! Страна, область потеряла, да мы все потеряли квалифицированные кадры, людей, которые умеют работать с инфекциями. Вот и результат», – возмутился федеральный политик.
Хватает проблем и у жителей Задонска. В частности, многих родителей беспокоит, как отразится на детях работа мусороперерабатывающего завода, строящегося вблизи города. Депутат с пониманием отнесся к тревоге горожан.
Фото: пресс-служба партии "Родина"
«Такие проекты нельзя строить без учета мнения жителей. Необходимо проводить референдум. Я не понимаю, почему власть не хочет слышать народ», – сказал Алексей Журавлев.
Возмутила лидера партии «Родина» и ситуация, сложившаяся в Ельце: новая дорога на улице Ломоносова оказалась выше, чем дома, в результате чего при осадках вся грязь стекает во дворы.
Журавлев обещал, что сделает депутатский запрос, чтобы решить проблему.