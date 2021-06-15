«Милосердие» помогает детям с особыми проблемами здоровья

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Средства с 2018 года поступают в Марфо-Мариинский медицинский центр в Москве, который занимается реабилитацией таких детей и поддерживает семьи, где есть паллиативный ребенок.

Медицинский центр – это проект, который опекает Марфо-Мариинская обитель милосердия, основанная великой княгиней Елизаветой Федоровной в начале прошлого века. Сегодня большая часть усилий обители ориентирована на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и детей из кризисных семей. Вся помощь оказывается бесплатно за счет средств благотворителей.

Еще одну программу поддержки детей с диагнозом ДЦП «Дети-Ангелы» фонд «Милосердие» реализует совместно с благотворительным фондом «Институт социального развития». Партнером этой программы стал реабилитационный центр «Огонек», который имеет большой опыт в эффективной реабилитации детей с использованием международных и собственных авторских методик. Комплексная программа включает для каждого ребенка экспертизу Союза педиатров России, индивидуальные курсы реабилитации, телемедицинские консультации врачей, обеспечение инновационными ортопедическими аппаратами, обучение родителей и рекомендации по созданию адаптивной домашней среды.

Всего за последние пять лет на лечение детей, приобретение для них лекарств и медицинского оборудования направлено около 30 млн рублей. Для детей с ограниченными возможностями здоровья также фонд организует различные культурные мероприятия, им дарят игрушки, сладости и подарочные сертификаты.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото предоставлено пресс-службой фонда «Милосердие».