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Экономика15 июня 2021 9:35

Поздравление генерального директора «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игоря Маковского с Днём России

*Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем России!*
Источник:kp.ru
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Этот праздник объединяет нас общим чувством любви к родному дому – нашей великой России. Мы гордимся тысячелетней историей Отчизны, богатством ее культуры и традиций.

Современная Россия – сильное и независимое государство, твердо стоящее на страже своих национальных интересов и год от года укрепляющее статус могучей державы. Наша культура и традиции – это наша гордость, а талантливые, добрые, образованные люди — главное богатство своего Отечества. В единстве – наша сила, в равенстве культур и народов – наша мощь.

Мы по праву гордимся своей страной и вносим каждодневным трудом вклад в ее развитие. Процветание нашей Родины – это дело рук каждого, и мы все за это ответственны.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!

*Игорь Маковский, генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье»*

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ЛипецкэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС