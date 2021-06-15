Гимнастки на воздушном кольце и полотнах полетали с Горынычем в Липецкой области

Фото Юлии Соловьевой

На Кудыкину гору в Липецкой области вернулись гимнастки. Напомним, в марте этого года в соцсетях появилось видео, где девушка исполнила красивые пируэты, раскручиваясь на воздушных полотнах под крылом Змея Горыныча. Тогда это был видеомонтаж.

Воплотить идею в жизнь удалось лишь спустя 3 месяца. На прошлой неделе автор ролика и фотограф Юлия Соловьева приехала в парк чудес вместе с 4 гимнастками.

- Мы прибыли за день до съёмки и весь день лил дождь, - поделилась с "КП-Липецк" Юлия. - Приготовились к тому, что придётся сниматься под ливнем. Но на следующий день была отличная погода. С организацией нам помогли сотрудники парка. Они приехали в 8 утра и принесли лестницу. Я взобралась на дракона, перекинула веревку вокруг крыла и закрепила снаряд.

Гостям парка пришлось взобраться на Горыныча, чтобы закрепить снаряд

Воздух наполнился магией. Гимнастки в красивых платьях кружились под крылом Горыныча. Девушки выполняли сложные трюки на полотнах разного цвета, летали на воздушном кольце.

- Это было незабываемое путешествие в сказку! - поделилась с подписчиками в инстаграм воздушная гимнастка Полина. - Где наш Горыныч, любезно укрывая своим крылом, показал нам все красоты природы и все краски эмоций! Это реальность, которую нам показывают полотна!