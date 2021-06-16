"Стальное дерево" дало старт 29 социальным проектам в Липецкой области

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В 2021 году в Липецкой области при поддержке фонда «Милосердие», социального партнёра НЛМК, реализуют 29 проектов грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели планируется направить около 8 млн рублей.

С начала года в конкурсную комиссию от жителей региона поступило более 100 социальных инициатив. Они предложили использовать возможности программы на развитие массового спорта, благоустройство общественных пространств, поддержку маломобильных граждан, людей старшего поколения, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также на реализацию экологических и краеведческих проектов.

Лучшие инициативы отбирало жюри в составе общественников, журналистов, представителей муниципалитетов, благотворительного фонда и комбината. Победителями стали жители шести районов Липецкой области, а также городов Липецк и Елец. Каждый из них получит от фонда грант до 300 тыс. рублей, чтобы в течение шести месяцев завершить свой проект.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году она стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с 2019 года социальные проекты программы реализуются уже в пяти регионах России. В прошлом году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 23 таких проекта. На эти цели фонд «Милосердие» направил более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба фонда «Милосердие».