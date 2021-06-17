Липецкэнерго обеспечивает надежное энергоснабжение пунктов проведения единого государственного экзамена

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В этом году основной этап государственной итоговой аттестации учащихся с учетом резервных дней будет проходить в период с 31 мая по 17 июля.

В преддверии экзаменов специалисты филиала провели внеплановые обследования питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих электроэнергией пункты проведения экзаменов.

За каждым пунктом закреплены отдельные оперативно-выездные бригады. Мобилизованы передвижные резервные источники электроснабжения, использование которых позволит в случае непредвиденных технологических нарушений перевести школы на временную схему подачи электроэнергии.

В период проведения экзаменов в Липецкэнерго действует запрет на плановые работы и переключения в центрах питания, обеспечивающих электроснабжение образовательных учреждений.

Для обеспечения оперативной связи с потребителями работает телефон Контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).

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Фото предоставлено Липецкэнерго