Игорь Артамонов занял первое место в рейтинге глав регионов по распространению печатных СМИ

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов возглавил ежегодный всероссийский рейтинг глав регионов по отношению к системе распространения печатных СМИ. Его подготовил Союз предприятий печатной индустрии. Оценка эффективности деятельности руководителей субъектов РФ проводилась по специальной методике, включающей пять модулей показателей.

В первую очередь учитывался уровень обеспеченности населения специализированными и неспециализированными торговыми объектами, реализующими периодическую печатную продукцию, а также рост этих показателей за прошедший год. Также оценивался уровень арендных ставок для объектов по распространению прессы. Анализировались такие показатели, как ассортиментная свобода объектов по распространению периодической печати, наличие региональных программ по поддержке распространительского бизнеса, проектов и рабочих групп по его развитию, административное регулирование рынка распространения периодической печатной продукции в субъекте РФ. Учитывалось выделение средств из региональных бюджетов на модернизацию торговых объектов, программ по развитию павильонов прессы, выделению субсидий розничным распространителям, наличию в регионе проектов по развитию социальных киосков и других проектов, улучшающих инфраструктуру распространения периодики.

В сумме по всем модулям глава администрации Липецкой области набрал 78 баллов из 100 возможных. «Роль средств массовой информации в современной жизни огромна. – отмечает Игорь Артамонов. – Региональная власть поддерживает развитие медиарынка и нацелена на конструктивное взаимодействие с прессой. В Липецкой области выходит множество различных газет и журналов, появляются новые интересные издания. Благодаря активной гражданской позиции представителей журналистского сообщества, высокому профессионализму мы продвигаемся вперед, находя оптимальные решения волнующих жителей области проблем».

Липецкая область входит в ТОП-10 по обеспеченности населения киосками прессы. Арендные ставки для них в регионе соответствуют Приказу Минкомсвязи №197, причём как в областном центре, так и в муниципалитетах. Кроме того, в области реализуется масштабная, продуманная на перспективу программа развития рынка печатных СМИ, в рамках которой осуществляется господдержка печатных СМИ и модернизация торговых объектов.

Вторую позицию в рейтинге занял губернатор Воронежской области Александр Гусев. На третьей позиции находится мэр Москвы Сергей Собянин. Анализ рейтинга показал, что в целом ряде субъектов РФ благодаря усилиям их руководителей за 2020 год в сфере распространения печатной продукции произошли позитивные изменения.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.