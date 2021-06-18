Партия «Новые люди» и Сардана Авксентьева помогут Липецку стать городом-курортом

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Она встретилась с активистами партии, общественниками, журналистами, жителями Липецка.

Народный мэр Якутска - самого крупного в мире города на вечной мерзлоте - возобновила политическую карьеру. Партия «Новые люди» предложила ей стать советником по региональной политике. Сардана много ездит по России, но везде сталкивается с одними и теми же проблемами муниципалитетов.

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На встрече с активистами партии «Новые люди» она с энтузиазмом рассказывала о своем опыте на посту мэра. Как она считает, объединить городское сообщество, убедить горожан смотреть в сторону власти по-иному, более заинтересованно, способны только конкретные действия. Необходимо вести прямой диалог с людьми, прислушиваться к их мнению.

Политик пожелала удачи руководителю регионального отделения партии "Новые люди" Юлии Соловьевой. Ожидается, что липчанка будет выдвигаться в Госдуму и Облсовет.

- Когда я окажусь на позиции депутата, мы планируем популяризировать ТОСы в регионе, - поделилась руководитель регионального отделения. - Это платформа помогает жителям продвигать инициативы, а также контролировать их. Еще один момент, который меня беспокоит - отток молодежи из области. Пока у нас нет точек притяжения, где липчане могли бы заняться самореализацией: генерировать идеи, продвигать свои проекты, делиться опытом друг с другом, развивать предпринимательство в регионе.

РЕГИОНАМ НУЖНЫ СРЕДСТВА

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Сардана Авксентьева прогулялась по Липецку. Бывшего мэра Якутска впечатлило, что в городе много зелени. По ее словам, у Липецка есть все предпосылки, чтобы стать городом-курортом, если решить проблему с экологией. Председатель партии высказалась и относительно благоустройства города.

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- Картина, которую я увидела в Липецке, немного лучше, чем в других городах, - призналась Сардана Авксентьева. - В то же время, она тоже далека от идеала. И здесь, я полагаю, кроме общих управленческих недочетов, скрывается общая проблема всех российских городов - нехватка средств. Но в городе есть движение, определенный дух и это симпатично.

Политик уверена: надо работать в более тесной связи с сообществом независимых архитекторов, урбанистов, выстраивать диалог с самими жителями.

ДИАЛОГ ЛЮДЕЙ И ВЛАСТИ

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Народный мэр встретилась с липецкими журналистами. Она рассказала о своем опыте на посту главы Якутска. По словам Сарданы Авксентьевы, им с жителями удалось построить настоящее демократическое сообщество. И если это удалось сделать в Якутске, значит возможно и в других городах, в том числе и Липецке.

Демократическое сообщество складывается из трех составляющих. Первое - прямые выборы мэров. Ведь только всенародно избранный глава города обладает той степенью легитимности, которая позволяет ему принимать решение от имени всех жителей. Партия «Новые люди» говорит о том, что такие выборы нужно вернуть в каждый город.

Второе - взаимодействие с независимыми СМИ. Именно они выражают альтернативную точку зрения на проблемы региона и помогают обратить внимание на них. Третье - поддержка самоорганизации жителей. В Липецке партия реализует проект «Гражданский контроль». Это то самое, что необходимо создать во всех населенных пунктах. Только деятельное вмешательство жителей может сдвинуть с мертвой точки любую ситуацию.

ПОЧЕМУ «НОВЫЕ ЛЮДИ»?

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По мнению Сарданы Авксентьевой, «Новые люди» - единственная партия, которая ставит перед собой задачи помощи регионам: за справедливое распределение средств, за предоставление возможности субъектам налоговых маневров. Партия говорит о том, что нужно вернуть свободу слова, свободу митингов, собрания и волеизъявления.

- То, что мы делаем с лидером партии Алексеем Нечаевым - это построение демократического общества с помощью трех инструментов, о которых я сказала ранее, - подытожила народный мэр. - Поэтому я выбрала для себя «Новых людей» и считаю, что на сегодняшний день это наиболее конструктивные и здравые силы. Говорить, что все плохо и все негодяи - много ума не надо. А постараться выстроить диалог, разложить проблему на детали - более сложная задача и более высокий уровень решения вопроса, к которому мы, «Новые люди», готовы.

Юлия КЛЮЕВА.