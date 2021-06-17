«Все подчинено одной цели – сохранить здоровье детей»

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Как в условиях COVID-19 сработал многопрофильный лечебно-профилактический центр по оказанию специализированной медпомощи детям? Каковы здесь перспективы развития? Об этом нам рассказал главврач ГУЗ «Областная детская больница», к.м.н. Сергей Голобурдин.

- В пандемию мы не были закрыты, работали в своем штатном режиме, конечно, с учетом введенных в регионе жестких санитарных ограничений. И сработали четко – благодаря хорошо выстроенной логистической схеме, самоотверженной работе персонала. Для исключения рисков заноса коронавируса в больницу у нас было развернуто несколько провизорных отделений. Оказывали экстренную помощь 100%, также и плановую, летальных исходов не было – это главное, - отмечает Сергей Голобурдин.

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По высшим стандартам

Ежегодно через стационар здесь проходит около 16 тысяч юных пациентов, проводится 4,5 тысяч разных операций и спектр малоинвазивных методик оперативного лечения постоянно расширяется. В прошедшем году число пациентов, направленных за пределы области, снизилось в 1,5 раза.

- Мы активно сотрудничаем с ведущими клиниками страны, откуда регулярно приезжают известные специалисты – нейрохирурги, онкологи, травматологи-ортопеды, которые проводят мастер-классы. На днях, для проведения операций по урологии и ЛОР-патологии, ждем специалистов из столичного НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Все побывавшие в Липецке отмечают очень высокий уровень наших врачей, и вполне возможно открытие у нас филиала Центра Димы Рогачева, - поясняет главврач. – Нами успешно осваиваются новые методики, широко используются возможности телемедицины, растет и количество операций по ВМП. Плотно работаем с районами (по принципу – не пациент едет к нам, а мы к нему) - в каждый выезд осматриваем до 100 детей. Очень хорошо работает кабинет катамнеза, теперь мы ведем маленьких пациентов не до года, а до 3-х лет. Главная цель – выявить патологию на самых ранних стадиях, профилактировать ее, и у нас это хорошо получается.

Очень полезна, считаю, обратная связь – мы открыты для общения. У нас свои обновляемые странички в соцсетях, систематическое анкетирование, доктора регулярно отчитываются о своей работе. А эффективная реализация проекта «Бережливая поликлиника» позволила высвободить до 25% времени у врачей для того, чтобы непосредственно заниматься пациентом.

Качество и доступность медпомощи - на новом уровне

В следующем году, как отметил Сергей Голобурдин, начнется рассчитанное на три года строительство нового корпуса. Там появятся и современные (по немецкой технологии) операционные, передовое диагностическое оборудование. Улучшится и комфортность пребывания пациентов - будут преимущественно 2-х местные палаты. После высвобождения площадей в старом здании, произойдет реорганизация и переформатирование отделений, получат развитие реабилитационное направление, паллиативная помощь, медицинский туризм. Расширятся и возможности поликлиники, которая полноценно разместится на 3-х этажах, со своей диагностикой и всеми элементами бережливого производства.

- Такие преобразования, как и постоянное внедрение новых методик и технологий, позволяют улучшить качество и доступность медицинской помощи, - отмечает Сергей Михайлович. – Для нас еще и очень важен пациентоориентированный подход, способность к эмпатии. Ведь педиатры – особая каста врачей, они более чувствительные, очень трепетно относятся к своим маленьким пациентам.

В канун замечательного праздника, Дня медицинского работника, желаю свои коллегам- докторам, медсестрам, санитарочкам, всем работающим в здравоохранении, здоровья, оптимизма, веры в лучшее. Чтобы люди в белых халатах, труд которых очень тяжел и крайне важен, были высоко оценены на всех уровнях.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.