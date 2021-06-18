«Здравоохранение региона достойно справляется со всеми вызовами коронавирусной пандемии»

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- Юрий Юрьевич, больше года мы все живем в условиях пандемии коронавируса, повлиявшей на все сферы жизни общества. Огромная нагрузка выпала на медиков, опасность COVID-19 все еще высока. Как держит удар липецкое здравоохранение, как сработала сама система?

- На все вызовы коронавирусной пандемии здравоохранение области отвечает достойно . У нас продолжает эффективно реализовываться весь комплекс противоэпидемических мероприятий, имеются достаточные амбулаторные и госпитальные мощности, иные ресурсы. Но все же главным нашим достижением является оперативное решение задачи переподготовки сотен врачей и средних медработников, сумевших за короткий срок стать квалифицированными специалистами в области инфекционных заболеваний. Благодаря эффективной мобилизации сил и средств региональной лечебной сети показатели общественного здоровья в целом удовлетворительные, население имеет возможность избегать новых карантинных ограничений.

- Ситуация с коронавирусом в целом по стране стабилизировалась. Какова нынешняя обстановка в Липецком регионе?

- Сейчас ежедневно регистрируются впервые выявленные заболевания COVID-19 примерно у полусотни граждан. Эпидемическую ситуацию назвать спокойной пока нельзя, но в отличие от прошлого года сегодня мы располагаем всеми возможностями для отражения нового эпидемического подъема. А самое главное - имеем эффективные отечественные вакцины против коронавируса

- Как проходит вакцинация населения?

- В области предусмотрена по плану вакцинация 60% всего взрослого населения, что составляет почти 550 тысяч человек. Деятельную поддержку нам оказывают главы муниципальных образований, а эффективность прививочной кампании на контроле лично у главы региона. На сегодня (на момент интервью – авт.) однократно привиты около 160 тыс. человек. Полностью (двукратно) - более 130 тыс. чел. В регионе развернуто 36 стационарных пунктов вакцинации, созданы 35 мобильных бригад. Проводится выездная вакцинация в местах массового скопления граждан, в трудовых коллективах и на дому - работа организована, в том числе, по выходным дням. Но нельзя сказать, что вакцинальная кампания идет беспроблемно.

- И какие здесь трудности?

- Мы столкнулись с проблемой недостаточной приверженности граждан вакцинации. Это -следствие низкой самоответственности за состояние собственного здоровья. Потому и располагая возможностями ежедневно прививать более 7 тысяч человек, лечебная сеть использует свой потенциал лишь на половину. Для выправления ситуации проводится активная разъяснительная работа, некоторые работодатели даже предоставляют бонусы вакцинированным. Очень рассчитываем, что граждане в этом плане проявят больше энтузиазма, помогая тем самым обуздать коронавирусную пандемию.

- В период пандемии на переднем крае оказались медработники, которые самоотверженно трудились и трудятся, отлично проявили себя волонтеры, поддержал бизнес… Что показал опыт работы в чрезвычайных условиях?

- Стратегическое значение имела мощная поддержка всех ветвей власти, которую медики стали получать с самого начала эпидемии. Главой области в кратчайшие сроки решались все организационно-финансовые вопросы для эффективного медицинского обслуживания граждан.

Вокруг идеи помощи больным сплотилось и бизнес-сообщество. Так, за счет средств Новолипецкого металлургического комбината, в инфекционные госпитали области были приобретены дополнительные средства индивидуальной защиты, функциональные кровати, рентгеновские аппараты, эндоскопическое оборудование, дыхательная аппаратура, ПЦР-лаборатории. Липецкая областная клиническая инфекционная больница получила от металлургов компьютерный томограф и специализированный модуль для его размещения. Весомую реальную помощь оказали Фонд поддержки социальных проектов и благоустройства города Липецка, региональные сельхозпроизводители.

Отличились волонтерские организации - добровольцы из числа волонтеров-медиков медицинских колледжей и ОНФ продолжают оказывать нам самую разнообразную помощь. Она связана как с организацией медицинского обслуживания граждан, так и решением разнообразных задач по популяризации гигиенических знаний и противоэпидемических мероприятий. В рамках Общероссийской акция «Весенняя Неделя Добра» в конце апреля в регионе проведены акции «Спасибо, фельдшер!», «Символ добра и скорой помощи», «Спасибо медикам» и другие.

29 апреля 2021 года в честь гражданского вклада в борьбу с COVID-19 врачей, волонтеров, социальных работников, социально-ответственного бизнеса и ученых, открывших отечественные вакцины, состоялась высадка аллеи #МыВместе.

- На развитие и совершенствование здравоохранения идет внушительное финансирование из федерального и регионального бюджетов. Что у нас запланировано создать в ближайшей перспективе?

- Развитие региональной лечебной сети идет в рамках программ и проектов, реализуемых в соответствии с поручениями Президента.

В текущем году делаем акцент на выполнении программы модернизации первичного звена здравоохранения. Главная цель - принципиальным образом повысить качество и доступность медицинского обслуживания граждан. До 2025 года запланировано строительство трех поликлиник (в Липецке, Добровском и Чаплыгинском районах), 8 отделений общей врачебной практики, 45 отделений фельдшерско-акушерских пунктов, закупка 350 единиц медицинского оборудования, 133 единиц автотранспорта. Причем, строительство поликлиник, 2 отделений общей врачебной практики и 4 ФАПов начнется уже в этом году. Кроме того, до конца года в поликлиники будут поставлены более полусотни автомобилей, несколько десятков новых диагностических аппаратов.

Продолжатся и ранее запланированные мероприятия в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Новый ангиографический комплекс получит региональный сосудистый центр в составе Липецкой областной клинической больницы. Впервые в истории здравоохранения города Ельца Елецкая городская больница №1 имени Н.А. Семашко обзаведется собственным ангиографом для диагностики и лечения болезней системы кровообращения.

Кроме того, новым оборудованием пополнится арсенал медиков Липецкого областного онкологического диспансера, Службы материнства и детства региона.

Параллельно с мероприятиями, направленными на развитие материально-технической базы здравоохранения, нами решаются задачи, направленные на повышение его структурной эффективности, сокращение нецелесообразных расходов. Каждый рубль, инвестируемый в отрасль, должен приносить наибольшую пользу потребителям медицинских услуг.

В логике современной социальной политики, проводимой администрацией региона, в медицинских организациях области продолжается расширенное внедрение клиентоориентированных технологий и бережливого производства.

- Близится профессиональный праздник медработников. Что бы Вы пожелали нашим спасителям?

-Дорогие коллеги! Знаменитый философ Вольтер в свое время сказал: «Люди, занятые возвращением здоровья другим людям, выказывая удивительное единение мастерства и человечности, стоят превыше всех великих на этой земле».

Профессия медика требует полной отдачи сил, опыта, знаний, душевной щедрости, терпения, милосердия и сопереживания в борьбе за жизнь и здоровье пациентов. От вашего опыта, мастерства и терпения зависит жизнь и здоровье всего населения области.

Сердечно желаю вам здоровья, счастья, успехов в делах. Пусть ваш труд приносит только положительные эмоции и уверенность в завтрашнем дне!

Владимир КУЛИК. Фото автора.