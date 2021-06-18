Мы ставим перед собой амбициозные задачи!

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«Липецкая областная клиническая больница» (ЛОКБ) - ведущее учреждение зравоохранения Липецкой области, подтверждая это объёмом выполняемой работы, степенью ответственности медицинского персонала и качеством оказываемой медицинской помощи!

Главный врач Липецкой областной клинической больницы Глеб Гутевич.

Уже больше года, с апреля 2020 года, ЛОКБ выполняет функции дежурной больницы, принимая на себя всех пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации, продолжается плановая помощь пациентам - жители области и Липецка госпитализируются на оперативное лечение, проходят стационарные этапы реабилитации. Коечная мощность больницы за последний год увеличилась на 12% и сейчас составляет 798 коек. Ежедневно в больницу обращается 250-300 пациентов, все нуждающиеся госпитализируются. Для оптимизации работы были созданы «диагностические» койки в каждом отделении. В результате было сокращено время пребывания пациента в приёмном отделении. В настоящее время ежедневно в стационаре получают лечение до 800 человек.

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Ежедневно в операционном блоке проводятся десятки сложнейших операций. Ни на день не прекращается работа Регионального сосудистого центра. Осуществляются переводы сложных в лечебно-диагностическом плане пациентов из других больниц области и города Липецка. Специалисты больницы выезжают в медицинские учреждения области для оказания консультативной и оперативной помощи пациентам, в том числе и больным с НКВИ. С марта санитарная авиация больницы начала осуществлять транспортировку пациентов на вертолёте, став подразделением не только по названию, но и фактически «санитарной авиацией». Уже осуществлено пять десятков вылетов, в том числе в Москву, Нижний Новгород, Пензу. Были расширены возможности телемедицинских технологий, проводится дистанционное консультирование амбулаторных пациентов.

В этой нестандартной обстановке коллектив больницы продолжает решать не только повседневные задачи, но и ставить перед собой амбициозные цели в развитии перспективных направлений. Главной целью работы было определено формирование пациент-центрированной модели оказания медицинской помощи в учреждении. Модель содержит различные аспекты взаимодействия больницы, как структуры оказывающей медицинскую помощь и пациента, как человека эту помощь получающего (медицинский персонал и оборудование, лекарственное обеспечение, комфортная среда и т.д.). Прежде всего, проводится большая работа по обучению и повышению компетентности персонала. Внедряются принципы «бережливого производства» и системы менеджмента качества с активным вовлечением всех сотрудников больницы. За прошедший период реализованы 9 проектов в рамках «бережливого производства», сейчас на стадии завершения – ещё два. Наиболее востребованным получился проект по оптимизации работы приёмного отделения. Его реализация позволила справиться с увеличенным потоком пациентов, при сохранении качественной медицинской помощи, обратившимся в стационар. Совместно со специалистами-аудиторами из ФГБУ «Национальный институт качества» проведены мероприятия по приведению работы больницы к соответствию с требованиями по обеспечению качества и безопасности медицинской деятельности. В настоящее время коллектив готовится к сертификации. В прошедшем году подписан Договор с Воронежским государственным медицинским университетом о возобновлении работы кафедры на базе клинической больницы. Определены планы по взаимодействию, намечены темы развития научной деятельности, а главное есть врачи больницы, которые готовы заниматься медицинской наукой. Уже в ходе реализации этих планов завершился цикл последипломного образования врачей анестезиологов-реаниматологов, в ходе которого врачи не только получали знания on-line, но и смогли участвовать в практических семинарах на базе ЛОКБ и получить практические навыки на рабочем месте под руководством наставников. В апреле, с такой же целью осуществлён визит группы врачей-ординаторов хирургов Воронежского медицинского университета в ЛОКБ. Работа с кадровым составом учреждения, повышение его уровня компетентности и компетенций, подбор и привлечение новых сотрудников является приоритетным направлением для руководства больницы. С целью реализации этой политики весной были осуществлены визиты в Воронежский и Рязанский медицинские университеты.

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Компетентный медицинский персонал и наличие современного оборудования – это две составляющие общего успеха любой клиники. За прошедший год было приобретено медицинское оборудование на сумму 140 млн. руб., как в рамках национального проекта «Здравоохранение» и «Демография», так и на условиях пилотного проекта по лизингу оборудования. Уже сейчас всё поставленное оборудование работает на повышение безопасности пациента и качества оказываемой помощи. Это и функциональные кровати, дающие безопасность и комфорт, и реанимобили С-класса, оборудованные всем необходимым для безопасной транспортировки пациентов, и эндоскопическое оборудование, позволяющее не только повысить качество диагностики, но и увеличить долю миниинвазивных оперативных вмешательств (лапароскопических, артроскопических), и нейрохирургический операционный микроскоп для операций на сосудах и глубинных структурах головного мозга. ЛОКБ активно проводит деятельность по повышению лекарственной безопасности, являясь центром компетенции в федеральной программе «Система маркировки лекарственных препаратов». Для повышения комфортности пациентов был проведён капитальный ремонт хирургии и первого этажа поликлиники, причём в последнем случае была представлена новая модель областной консультативной поликлиники. Модель предполагает абсолютно новую концепцию организации работы регистратуры: разделение потоков, формирование зон комфортного ожидания, размещение информационных цифровых терминалов и информационных киосков, понятийная навигация и электронный документооборот.

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Вся деятельность коллектива больницы направлена на повышение качества, безопасности и доступности медицинской помощи пациентам. А на фоне современных вызовов степень ответственности за сохранение здоровья пациентов ещё больше возросла. Но, только поставив перед собой амбициозные задачи, можно прийти к высокой цели!

Светлана ВАСИЛЬЕВА. Фото: Владимир КУЛИК и из архива ГУЗ «ЛОКБ».

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