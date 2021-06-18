В Воронежской области сохраняются темпы работа по строительству объектов здравоохранения в отдаленных районах

.

Разговор состоялся накануне Дня медицинского работника.

На мероприятие были приглашены врачи и медицинские сестры, фельдшеры и сотрудники профильного департамента региона, принимавшие непосредственное участие в работе с пациентами ковидных отделений стационаров и поликлиник Воронежской области.

Председатель Воронежской областной Думы поздравил медработников с приближающимся праздником, передал слова благодарности от имени заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ, сенатора от Воронежской области Галины Кареловой и отметил, что профессия медицинского работника одна из самых гуманных и благородных в современном мире.

Он также поблагодарил медиков за мужество и стойкость, которые были проявлены ими в борьбе с коронавирусной инфекцией.

– Вы сделали всё возможное, чтобы блокировать распространение опасной болезни и спасти тысячи воронежцев, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Спикер регионального парламента также отметил, что забота о здоровье населения является одним из основных приоритетов органов исполнительной и законодательной власти, а прочная правовая база позволяет проводить системную работу по модернизации здравоохранения.

.

— В 2020 году на реализацию государственной программы Воронежской области «Развитие здравоохранения» из федерального и областного бюджета направлено свыше 33 млрд руб. В рамках этой программы было приобретено современное оборудование, внедрялись новые технологии, укреплялась материально-техническая база медучреждений, повышалась зарплата специалистов. Наша главная цель — обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг. Они должны соответствовать требованиям времени, — отметил председатель облдумы.

В ходе встречи обсудили наиболее актуальные вопросы, стоящие перед региональным здравоохранением. В частности, фельдшер Воронежской станции скорой медицинской помощи сообщил, что за последние годы существенно выросла нагрузка на службу неотложной помощи. Вследствие чего увеличился износ оборудования и спецтранспорта.

Владимир Нетёсов сообщил, что при содействии депутатов Воронежской облдумы от фракции «Единая Россия» в рамках корректировки бюджета и областной адресной инвестпрограммы были выделены дополнительные средства на строительство подстанции скорой медицинской помощи в Центральном районе Воронежа (более 400 млн рублей), на строительства модульных ФАПов в 61 сельском населенном пункте (200 млн рублей) и на приобретение машин скорой помощи (340 млн рублей). И работа по обновлению спецтехники и оборудования будет продолжена и далее.

.

Врач-невролог отделения для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией Воронежской городской больницы скорой медицинской помощи № 10 обратила внимание на дефицит кадров, особенно это касается младшего медицинского персонала.

Председатель облдумы отметил, что для привлечения и закрепления медработников высшего, среднего и младшего звена в регионе реализуются федеральные проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Только в 2020 году в этой программе приняли участие 109 человек, в том числе 79 врачей и 30 фельдшеров — все трудоустроены в стационары и амбулатории муниципальных районов области. Также в высших и средних медицинских учебных заведениях области осуществляется набор и обучение специалистов дефицитных специальностей по целевому заказу. По мнению Владимира Нетёсова, этот комплекс мероприятий позволит сократить кадровый дефицит во многих учреждениях здравоохранения.

Обсудили и важность разъяснительной работы с населением по вопросу вакцинации от COVID-19. Поступило предложение увеличить количество общественных мест, в которых можно развернуть мобильные прививочные пункты. Все прозвучавшие предложения будут дополнительно рассмотрены на профильных Комитетах регионального парламента и обсуждены со специалистами департамента здравоохранения области.

Подводя итог встречи, Владимир Нетёсов выразил уверенность, что, несмотря на современные вызовы, с которыми в последнее время приходится сталкиваться нашему обществу, медицинскому сообществу региона по силам выполнение самых ответственных задач, связанных с дальнейшим повышением эффективности, качества и доступности услуг здравоохранения для жителей Воронежской области.

Затем состоялась церемония награждения, приуроченная ко Дню медицинского работника.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области