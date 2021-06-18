В Центре – клинические исследования и подготовка медицинских кадров

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Липецкий областной клинический центр – так с января именуется широко известное в области медучреждение в центре Липецка, на улице Ленина, и дело не в смене названия.

- Перед нами стоят новые серьезные задачи – проведение научно-исследовательских изысканий и подготовка медицинских кадров всех уровней. Мы их активно выполняем - заключено 3-х стороннее соглашение между Липецким областным клиническим центром, управлением здравоохранения Липецкой области и Воронежским медуниверситетом. Также в стадии заключения договор с Институтом трансплантологии Шумакова. Оттуда приезжали специалисты, осмотрено 45 пациентов, восемь из которых отобраны на оперативное лечение, - поясняет главврач ГУЗ ЛОКЦ, заслуженный врач РФ, д.м.н. Николай Лебедев.

В Центре уже прошло 3 цикла подготовки врачей с участием воронежских преподавателей. Для занятий были оборудованы на самом современном уровне учебные комнаты, помимо лекций проведены практические занятия и онлайн-тестирование. ЛОКЦ заключил договор по подготовке медицинских сестер и фельдшеров с Липецким медколледжем, проведены занятия с фельдшерами ФАПов по оказанию неотложной офтальмологической помощи.

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«Работаем с полной нагрузкой»

Ситуация с COVID-19 отразилась на всех. Каковы особенности работы ЛОКЦ в этот сложный для всех период?

- Работаем с полной нагрузкой, нам определены дежурства по городу и области по кардиологии и неврологии, обращений много, но справляемся. Мы не закрывались в пандемию, продолжаем оказывать плановую помощь, работая в привычном штатном режиме с соблюдением необходимых ограничений. Сотрудники привиты на 100% или имеют достаточный уровень антител, - констатирует главврач.

В связи с постковидными осложнениями у пациентов, в ЛОКЦ был расширен до 50 коек Центр диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности. Благодаря поддержке региональной власти оснащен передовой диагностической аппаратурой блок интенсивной терапии. Для пациентов в постковидном состоянии используют наиболее современные медпрепараты, квалифицированная медпомощь оказывается в полном объеме.

В ЛОКЦ были приняты все необходимые меры для минимизации рисков заноса коронавируса. Поступающие экстренные пациенты в ЛОКЦ проходят быстрый тест, в блоке интенсивной терапии оборудован изолятор, а в кардиологическом отделении - «желтая зона». И результат налицо – случаев заноса COVID-19 в стационар не было.

В формате бережливого производства

После того, как здесь в числе первых был реализован проект «Бережливая поликлиника», на базе ЛОКЦ была организована школа по внедрению бережливого производства.

- Сегодня в работе находится 5 проектов бережливого производства. Сюда входит и лекарственное обеспечение, и диагностические исследования, ожидание, прием, - комментирует Николай Лебедев. – Мы увидели ряд слабых мест, где для улучшения эффективности работы необходимо внедрение элементов бережливого производства. Это касается, к примеру, параклинических исследований. Цель такой объемной работы, требующей надлежащего материального обеспечения и хорошей подготовки кадров - получение скорейшего результата, быстрого начала лечения. Эти проекты будут подготовлены к 1 июля, их внедрение сократит по некоторым позициям время ожидания до 40 минут.

У нас устойчивое финансовое положение, большой потенциал и все возможности для дальнейшего развития. Средним медперсоналом укомплектованы на 99%, врачами – на 86%. Планируем усилить амбулаторную помощь узкими специалистами, будем вести и совместные научные разработки с Центром Шумакова. Задач много, и главным приоритетом нашей работы неизменно остается качество оказания медицинской помощи населению области.

В преддверии Дня медицинского работника желаю коллегам добра и здоровья, продолжать славные традиции оказания медицинской помощи людям. Наши медработники доказали это своей величайшей самоотверженностью и самоотдачей.

Владимир КУЛИК.

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