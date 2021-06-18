Липецкэнерго повысило надежность энергоснабжения завода «Свободный Сокол»

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Проведенные мероприятия позволили повысить надежность энергоснабжения одного из системообразующих предприятий России - Липецкой трубной компании «Свободный сокол». Завод «Свободный сокол» является крупнейшим поставщиком трубной продукции для сектора питьевого водоснабжения и водоотведения и единственным производителем труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Доля предприятия на российском рынке труб для инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ составляет - 25%.

В ходе работ энергетики Липецкэнерго восстановили металлических опоры и осуществили замену изношенных узлов и единиц оборудования, что повысило уровень безопасности эксплуатации объекта электросетевого хозяйства, проходящего по населённой местности.

Реализуемая в филиале ремонтная программа обеспечивает повышение надежности электроснабжения и даёт возможность создания резерва свободных мощностей для присоединения новых потребителей.

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Фото предоставлено Липецкэнерго