«Ростелеком» выступил техническим партнером Всероссийского фестиваля имени Тихона Хренникова

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«Ростелеком» выступил техническим партнером ежегодного открытого Всероссийского фестиваля имени Тихона Хренникова в Ельце Липецкой области. Провайдер предоставил два проводных канала связи для онлайн-трансляции концертов в эфире ТРК «Елец» и ТРК «Липецкое время». Музыкальный фестиваль проходит в седьмой раз и длится десять дней. На городских площадках состоятся концертные мероприятия с участием творческих коллективов со всей России. Финальной точкой праздника музыки станет ландшафтная опера «Легенда о граде Ельце» на берегу реки Быстрая Сосна 20 июня 2021 года.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Программа музыкального фестиваля очень насыщенная, посетить все концерты по разным причинам получится не у всех желающих. Для того, чтобы местные телекомпании могли вести онлайн-трансляции с этого праздника музыки, специалисты “Ростелекома” провели пусконаладочные работы и организовали высокоскоростной доступ в Сеть. Таким образом, полная концертная программа доступна для всех любителей классической музыки».

Игорь Артамонов, глава администрации Липецкой области:

«Фестиваль имени Тихона Хренникова — это большое событие в культурной жизни региона. Жителии гости области получили уникальную возможность познакомиться с творчеством Юрия Башмета, Дины Гариповой, “Казаков России”и других. Вижу, что все проходит на высоком уровне, а участники и зрители получают незабываемые эмоции не только на площадках проведения, но и наблюдая за происходящим онлайн».

В программе всероссийского фестиваля имени Тихона Хренникова вошли пять жанровых дней —классической музыки, народной музыки, джаза, музыкального театра, оперы.

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Фото предоставлено «Ростелеком»