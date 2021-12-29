Новогодняя ночь 2021-2022 в Липецке: как и где лучше провести

В Новогоднюю ночь липчан приглашают на дискотеки Фото: Юлия КЛЮЕВА

Новый год подкрался незаметно. Самое время выработать четкий план действий - с кем встретить, чем угоститься и где повеселиться в праздничную ночь. С последним вариантом поможет определиться "КП-Липецк".

В новогоднюю ночь запланированы традиционные дискотеки на снегу. Липчан приглашают потанцевать под зажигательные хиты с 31 декабря на 1 января в парках, а также у городских ДК. Будет весело, ведь, как правило, на подобных мероприятия собирается много людей - задорных, счастливых, готовых как следует отпраздновать волшебное событие.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дискотеки состоятся в зоне амфитеатра в Быхановом саду, у главной елки в парке Металлургов, а также возле сцены в парке Победы. Танцевальные площадки развернутся у ДК "Рудничный", "Студеновский", "Матыра", а также у учреждений в районе 10-ой Шахты, в поселке "Дачный", у Городского Дворца культуры на ЛТЗ.

Дискотеки стартуют в 01.00 и завершатся в 03.00. С Новым годом липчан поздравят Деды Морозы и их внучки Снегурочки. Создавать праздничное настроение будут диджеи.