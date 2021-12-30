Коротко о спиртном: как можно реже и меньше

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Потребление алкоголя в новогодние праздники для многих считается нормой. И встреча Нового года ассоциируется у большинства (чего греха таить) с традиционным бокалом шампанского.

- Я, как специалист- нарколог, на этой дозе советую и остановиться – ее достаточно для встречи долгожданного праздника, - рекомендует главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин. – Новый год – это семейный праздник, несущий людям радость, и употребление алкоголя должно быть символическим, веселить душу. Вполне довольно для этого малой дозы мягкого некрепкого спиртного напитка.

Но, к сожалению, не все могут себя контролировать, и в традиции у многих «отмечающих» - «пить до победного». И зачастую люди входят в зависимость, испытывая проблемы, связанные с интоксикацией, нарушениями в сердечно-сосудистой и центральной нервной системах, ЖКТ. Как водится, перед Новым годом «всплывают» и рекламщики-фармацевты, предлагая огромное количество непонятных лекарств, БАДов, якобы облегчающих состояние тех, кто «перебрал».

- Главная проблема – передозировка алкоголя. За праздничным столом часто, даже редко пьющие люди, теряют контроль за количеством и качеством выпитого, - поясняет Михаил Коростин. – Отсюда и панкреонекрозы (в т.ч. с летальным исходом), рост количества отравлений, самоубийств. Вырастает и число бытовых, криминальных травм плюс переохлаждение.

К счастью, за последние годы, как отмечает главврач ЛОНД, благодаря мощной информационно-разъяснительной политике, росту самосознания граждан, остановился рост смертельных случаев в новогодние праздники, уменьшается количество алкогольных психозов. Но такая опасность еще остается.

- Важно помнить, что очень тяжелые расстройства возникают у людей, которые употребляют алкоголь и не знают, что у них коронавирус, - предупреждает Михаил Коростин. – У человека в этот период ослаблен иммунитет, и желание «поправить» здоровье «перцовочкой», приводит к плачевным результатам. Коронавирус – это сосудистый вирус, и такое самолечение бьет по сосудам, ухудшая самочувствие.

А Новый год уже стучится в двери и традиция новогодних застолий все же остается. Какие же практические рекомендации для тех, кто им усиленно следует?

- Алкоголь надо употреблять очень небольшими дозами, бокал со спиртным нужно пригубливать, а не осушать, - советует главврач ЛОНД. – Для сторонников горячительных напитков стоит придерживаться нормы 150 г за всю(!) новогоднюю ночь. Поменьше пищи с животным жиром, предпочтение отдавать диетическим продуктам – индюшатине, крольчатине, морепродуктам, легким салатам и овощам в пареном виде.

На любом праздничном столе должны быть несладкие напитки комнатной температуры: минеральная вода, ягодные морсы или отвар шиповника и другие.

Надо осознавать, что новогодние праздники – прежде всего для радостного общения в семейном кругу, прогулок с детьми на природе, разнообразного досуга. И сторонников такой тенденции становится все больше. Люди сознательно (по своей идеологии) отказываются от спиртного.

- Если раньше у нас 80-90% людей в той или иной степени употребляли алкоголь, то сейчас эта цифра составляет примерно 69%. А число тех, кто ведет трезвый образ жизни, составляет около 31% , - констатирует Михаил Коростин. – За последние 4 года в 4,5 раза снизилось количество умерших от опоя, люди стали «держать дозу», формируется определенная культура питья. Бороться с «зеленым змием» помогает и активная поддержка государства – акцизы, закрытие распивочных в жилых домах. Эффективна и политика неприятия пьющих работников со стороны работодателей.

Поздравляю всех липчан с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть новогодние каникулы не будут омрачены алкогольными возлияниями, а насыщены интересными событиями, радостью общения с близкими!

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Владимир КУЛИК.

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