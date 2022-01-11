Игорь Артамонов: Каждый гражданин может обратиться к вам за помощью в любой трудной жизненной ситуации

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Чествование работников органов прокуратуры региона состоялось сегодня в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино. Накануне профессионального праздника, который отмечается в стране 12 января, 56 прокурорских работников Липецкой области отмечены ведомственными и областными наградами.

Российской прокуратуре в этом году исполняется 300 лет, говорилось в ходе торжества. Ее фундамент заложил Петр I указом от 12 января 1722 года. Поздравляя героев дня с этой знаменательной датой, руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов отметил, что в прошедшем году около 300 оперативных работников органов прокуратуры Липецкой области рассмотрели более 30 тыс. обращений граждан. Это свидетельствует о высоком уровне ответственности, лежащем на их плечах, а также о доверии людей к старейшему надзорному ведомству.

«300 лет – это путь больших достижений. Сегодня прокуратура Липецкой области является мощным, слаженным коллективом единомышленников, профессионализм которых позволяет успешно решать самые сложные задачи. Каждый гражданин может обратиться за помощью в любой трудной жизненной ситуации. Спасибо вам за добросовестный труд на благо общества и людей, который трудно переоценить», – сказал Игорь Артамонов.

Прокурорский надзор за соблюдением законности и правопорядка в Липецкой области осуществляют 20 районных, 1 городская, 2 межрайонные и 2 специализированные прокуратуры, общей численностью 369 человек. Многие оперативные работники имеют государственные награды, боле 40 награждены нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», 17 – нагрудным знаком «Заслуженный юрист Российской Федерации».

С профессиональным праздником работников органов прокуратуры Липецкой области также поздравили руководитель регионального ведомства Геннадий Анисимов. Он поблагодарил коллег за достойный вклад в укрепление авторитета органов прокуратуры, подчеркнув, что под пристальным вниманием прокуроров находятся важнейшие социальные проблемы. Кроме того, поздравительные слова высказали главный федеральный инспектор по Липецкой области Олег Снежков, спикер облсовета Дмитрий Аверов, начальник Липецкого авиацентра, генерал-лейтенант Александр Сушков.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.