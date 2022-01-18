Подготовка к выпускному "Липецкие зори-2022": на праздник ищут ведущих и артистов

На праздник выпускников "Липецкие зори-2022" ищут ведущих и артистов Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке начали готовиться к празднику выпускников "Липецкие зори-2022". Он запланирован на июнь. Организаторы уже составляют концертную программу, а также ищут артистов и ведущих. Отбор проведут в рамках конкурсов.

Так, 11 февраля в 14.00 в культурном пространстве "Библиотека" на улице Октябрьская, 28 состоится 1 этап состязания ведущих. Попробовать свои силы могут школьники Липецка, студенты средних и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 22 лет. Участники должны подготовить выступление продолжительностью не более 2 минут, показав свое умение работать с микрофоном, подавать текст и держаться на сцене. После запланированы еще 3 этапа - "Работа в группах", "Командное первенство", "Подготовка к выпускному".

11 марта в 16.00 в актовом зале гимназии №64 пройдет конкурс "Созвездие". Победители продемонстрируют свои творческие номера на выпускном.

Для участия юным липчанам нужно отправить заявку на почту оргкомитета vipusknoy2022@list.ru. Более подробная информация на странице Вконтакте "Выпускной-2022|Липецк".